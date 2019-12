Česi považujú zálohovanie plastových fliaš za zbytočné a nekoncepčné

Vyplýva to z právneho rozboru pre výrobcu nealkoholických nápojov Mattoni 1873, ktorý má ČTK k dispozícii. S povinným zavedením zálohového systému na PET fľaše a ďalšie obaly novela, ktorá je súčasťou návrhu novej odpadovej legislatívy, nepočíta. V pondelok o nej bude rokovať česká vláda.

Zákon o obaloch tiež upravuje povinnosti autorizovaných obalových spoločností, stanovuje minimálnu hustotu zbernej siete a ďalšie záväzky, ktoré vyplývajú z európskej smernice. Vláda prerokuje štyri odpadové zákony, ktoré riešia okrem iného nakladania s odpadmi, obalmi a vybranými výrobkami po dobe životnosti.

Cieľom hlavnej normy je zníženie skládkovania a väčšia motivácia na triedenie. Zákony by mali platiť od začiatku roka 2021, majú ale veľa kritikov.

České ministerstvo životného prostredia (MŽP), ktoré je autorom odpadovej legislatívy, považuje zálohovanie PET fliaš aj plechoviek za nekoncepčný zásah do existujúceho systému triedenia odpadov.

„Už v súčasnosti vytriedime 80 percent všetkých PET fliaš uvedených na trh,“ povedal nedávno ČTK Ondřej Charvát z tlačového oddelenia ministerstva. Ak by aj napriek tomu niektorý z výrobcov tento systém dobrovoľne chcel zaviesť, musel by všade, kde uvádza obaly na trh, umožniť aj ich spätný odber.

Zástancom zálohovania PET fliaš sú napríklad firmy Mattoni 1873, sodovkárna Kolín a tiež pivovary Bernard, Krakonoš alebo Meštiansky pivovar Havlíčkův Brod. „Teraz platná legislatíva, jej výklad zo strany MŽP a dokonca aj pripravovaná novelizácia stavia výrobcu pred výber: Postarajte sa sami o všetko, alebo sa nestarajte o nič,“ povedala k právnemu rozboru PR manažérka Mattoni 1873 Andrea Brožová. Dobrovoľné zavedenie je podľa nej také komplikované, že úplne blokuje možnosť postupnej zmeny na efektívnejší spôsob nakladania s obalmi.

Každý výrobca, ktorý by chcel zaviesť zálohy na svoje obaly, by podľa právneho rozboru musel požiadať o povolenie na nakladanie s odpadom, rozšíriť svoju činnosť o plnenie súvisiacich povinností a zaťažiť sa pravidelnou administratívou. Zároveň by musel zabezpečiť dostatočné množstvo odberných miest, prerokovať zmluvy až s 90 percentami obcí v ČR a tiež uzavrieť separátne zmluvy prakticky s každým jednotlivým obchodom, ktorý predáva jeho výrobky spotrebiteľom, hoci títo predajcovia často nenakupujú tieto výrobky priamo a výrobcovia tak o nich vôbec nemusia vedieť.

Musel by tiež samostatne zvážať z obchodov nielen zálohované obaly, ale všetky svoje obaly uvádzané na trh v ČR, vrátane fólií z paliet alebo kartónov od plechoviek a zabezpečiť stanovenú mieru ich recyklácie.

Proti zavedeniu zálohovania PET fliaš sa už skôr postavil napríklad Zväz pivovarov a sladovní ČR či niektorí predajcovia. Podľa generálneho riaditeľa Ondrášovky Libora Duby zálohovanie situáciu nezlepší, zálohy motivovať ľudí na vracanie fliaš nebudú a systém ekonomicky zaťažia.