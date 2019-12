Arriva chce zvýšiť ceny cestovného v mestách a krajoch

Zdôvodňuje to postupným zvyšovaním nákladov na prevádzku verejnej osobnej dopravy, ako aj tým, že pre jej udržateľnosť je potrebné zvyšovať aj financie na úhradu cestovného. „Jediným financovateľom týchto služieb by nemali byť len objednávatelia, ale aj cestujúci v pomernej úrovni so zvyšujúcou sa kvalitou,“ povedal generálny riaditeľ spoločností v skupine Arriva na Slovensku László Ivan. Myslí si, že nárast cestovného by mohol byť o desiatky centov.

Nároky stúpajú

Nároky objednávateľov a cestujúcich podľa Arrivy stúpajú. „Neustále rozvíjanie a skvalitňovanie poskytovaných služieb však vyžaduje rozsiahle investície. Uvítali by sme preto čiastočné zvýšenie tarify, aby sa z tržieb za cestovné lístky zabezpečila kompenzácia časti nákladov objednávateľov, teda miest a samosprávnych krajov,“ uviedol Ivan.

Pripomenul, že viaceré kraje v tomto roku vyhlásili verejné súťaže na zabezpečenie prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na nasledujúce roky. „Vnímame to ako príležitosť na ďalšie skvalitnenie vozového parku i súvisiacich služieb pre cestujúcich. Ak by sa časť nákladov za lepšiu službu premietla do ceny cestovného, vytvorilo by to v porovnaní so súčasnosťou udržateľnejší stav,“ tvrdí šéf skupiny Arriva na Slovensku.

Chcú viac spokojných cestujúcich

Objednávatelia by tak podľa dopravcu mali k dispozícii viac finančných prostriedkov, ktoré by mohli investovať späť do systému v prospech kvalitnejšej verejnej dopravy, ale aj do výstavby záchytných parkovísk.

„Navyše, vyšší počet spokojných cestujúcich vo verejnej doprave by znamenal menej áut v uliciach. To by znamenalo menšiu záťaž na životné prostredie a pre objednávateľov aj nižšie náklady na obnovu už aj tak nadmerne zaťažených ciest a infraštruktúry,“ upozornil Ivan. Pre rozvoj verejnej osobnej dopravy podľa neho zostáva aj pre rok 2020 jednou z kľúčových podmienok vytvorenie atraktívnych podmienok pre prácu vodičov autobusov.

Skupina Arriva s centrálou v Nitre pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najväčším súkromným prevádzkovateľom autobusovej dopravy. Päť dopravných spoločností skupiny zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu v štyroch krajoch – Arriva Nitra, a. s. a Arriva Nové Zámky, a. s. v Nitrianskom kraji, Arriva Trnava, a. s. v Trnavskom, Arriva Liorbus, a. s. v časti Žilinského a Arriva Michalovce, a. s. v časti Košického kraja. Tie zároveň prevádzkujú mestskú autobusovú dopravu v devätnástich mestách. Zároveň vykonávajú zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Arriva prevádzkuje od roku 2016 aj prvé priame vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing v Nitre. Súčasťou skupiny sú aj centrála a servisná spoločnosť, na Slovensku má takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov.