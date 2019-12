Cesta do Bratislavy krokom, vodičom tiekli nervy. Zopakuje sa to

V nedeľu len obavy, v pondelok krutá realita. Ľuďom z obcí pri Bratislave, zvyknutým na kolóny, sa cesta do práce ešte výraznejšie predĺžila. Pre stavbu obchvatu Bratislavy uzavreli jednu z troch dôležitých ciest, ktorými prúdia autá do hlavného mesta z južného Slovenska. Doprava kolabovala na oboch cestách, ktoré zostali k dispozícii.

Zmena nie je na dohľad. Ulica Vinohradnícka má byť zatvorená pol roka a motoristi sa hrozia toho, že infarktová situácia sa môže každý deň zopakovať.

.....

VIDEO: Pozrite si, aké obrovské kolóny boli v pondelok na úseku cez Dunajskú Lužnú v smere do Bratislavy. Čakalo sa hodinu a vodičom oprávnene tiekli nervy.

Zavretá cesta znamená, že autá, ktoré predtým Vinohradnícka doviedla až do Bratislavy, sa teraz musia prerozdeliť a vybrať si cestu buď cez Dunajskú Lužnú alebo cestu cez Štvrtok na Ostrove a následne okolo Mostu pri Bratislave. Prílev áut, ktoré predtým išli inou cestou, obidva smery v pondelok okamžite pocítili. Každý inak. Záviselo to od toho, ktorou z dvoch trás sa vodiči vybrali a kedy na cestu vyrazili.

Dve cesty, jedna horšia ako druhá

V Dunajskej Lužnej bývala komplikovaná situácia už skôr, pretože túto cestu využívajú aj kamióny a regionálna autobusová doprava a v strede obce sa stretávajú cesty z viacerých smerov. Autobusy do Bratislavy, ktoré pre hustú dopravu často meškajú, nabrali stratu aj viac ako hodinu.

Bola to však tentoraz lepšia možnosť ako ísť druhou trasou cez Štvrtok na Ostrove. Tam sa išlo krokom. Na križovatke pri Studenom (časť Mosta pri Bratislave) totiž po dohode s úradmi nainštalovali semafor, ktorý tu pôsobí ako zátka. Semafor je potrebný, pretože inak by sa na hlavnú cestu v špičke prakticky nedostali autá z bočných smerov.

Znamenalo to však aj výrazné zdržanie. Práve semafor obviňujú vodiči z vytvárania rozsiahlych kolón. Ale aj po prekonaní semaforu pri ceste do Bratislavy sa motorista dostane do dlhej kolóny, ktorá sa len pomaly pohybuje k hlavnému mestu. Pri ceste z Bratislavy, keď sa každý ponáhľa rýchlo preč, semafor premávku zabrzdí. V pondelok poobede mala kolóna na obchvate Mosta pri Bratislave v niektorých momentoch niekoľko kilometrov. Na sociálnych sieťach sa ľudia pýtajú, prečo nie je možné ponechať dlhšiu zelenú v hlavnom smere, aby autá túto prekážku rýchlejšie prekonali.

Otázka od používateľa sociálnej siete Waze s navigačnými službami - načo je ten semafor? Autor: WAZE livemap

Situáciu, našťastie, neskomplikovalo počasie, ktoré však počas zimy môže ešte narobiť problémy. Čím horšie budú poveternostné podmienky, tým pomalšie sa kolóny budú pohybovať. Závažnejšia nehoda by mohla spôsobiť úplný viachodinový kolaps. Pondelok bol prvý zaťažkávací deň, po skúsenostiach zrejme časť vodičov zmení svoju trasu, ale problém to nevyrieši, pretože počet áut sa príliš nezmenší, len prerozdelí. Spoliehať sa na autobusy nemá zmysel, lebo stoja v rovnakej zápche ako osobné autá. Jedinou alternatívou zostáva vlak, ktorý jazdí po jednokoľajnej trati z Komárna do Bratislavy.

R7 môže pomôcť

Kapacita vlakov je však na hrane. Súkromný RegioJet, ktorý túto trať obsluhuje, už predtým navýšil počet spojov na maximum, a keď ani to nepostačovalo, zabezpečil počas špičiek poschodové vlaky. Viac v tomto momente vraj nemôže urobiť. Vodiči sa musia pripraviť na to, že počas zimy môže veľakrát skolabovať doprava. Môžu len dúfať, že zhotoviteľ obchvatu Bratislavy, ktorý stavia aj rýchlostnú cestu R7, otvorí aspoň prvú časť tejto rýchlocesty už na jar 2020.

Diaľničný obchvat Bratislavy D4 pretína Vinohradnícku, a tak bude potrebné vybudovať premostenie novej diaľnice. Pôvodné plány rátali s tým, že aj počas prác zostane táto dôležitá cesta, určená len pre osobné autá, priechodná. Starostov dotknutých obcí preto nedávno prekvapilo, že sa veci zmenili a ráta sa s úplnou uzávierkou cesty. Odvrátiť sa im to nepodarilo ani po rokovaniach so zhotoviteľom diaľnice, ani s ministerstvom dopravy.

.....

VIDEO: Uzavretie tejto cesty spôsobilo ťažké dopravné zápchy pri ceste do Bratislavy z južných častí Slovenska. Vinohradnícka (miestnymi roky nazývaná Opilecká, pretože ju radi využívali ľudia, ktorí sa chceli vyhnúť policajným hliadkam) bude uzavretá pol roka. V takejto podobe ju už neuvidíte.