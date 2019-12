Nový režim pre vlaky, konkurencia sa zvýši

Novinkou je však aj to, že od polovice decembra sa na Slovensku posilní český železničný prepravca Regiojet. Práve ten je pre ZSSK hlavným konkurentom v oblasti železničnej dopravy na Slovensku.

ZSSK tak privádza na trh viacero noviniek. Napriek tomu že mení grafikon, všetky dôležité vlaky ostávajú bez zmien a pribudnú aj nové spojenia. "V medzištátnej doprave bude aj naďalej premávať osem rýchlovlakov – 2 vlaky railjet xpress (Bratislava – Zürich), 2 vlaky railjet (Bratislava – Praha), 4 vlaky SuperCity Pendolino (Košice – Praha),“ uviedol Tomáš Kováč, hovorca ZSSK. Zároveň dodal, že vďaka miestenkám na railjet xpress môžu cestujúci získať 20-percentnú zľavu pri kúpe 3-dňového skipassu. "Od 1. 12. 2019 čaká na zákazníkov v šiestich skiareáloch lyžiarskeho strediska Davos Klosters (Švajčiarsko) viac ako 300 kilometrov zjazdoviek (najdlhšia meria 12 kilometrov) a 63 značených zjazdov voľným terénom,“ dodal Kováč.

Pribudnú vlaky do Poľska

Pribudnú takisto nové vlaky. "Cestujúci do Poľska sa môžu tešiť na nové medzištátne rýchliky na linke Žilina – Gdynia Glówna, ktoré budú prevádzkované v komerčnom režime aj na základe silného dopytu z poľskej strany,“ vysvetlil hovorca železníc. Vlaky R 420 Rozewie (Žilina 16:27 – Gdynia Glówna 06:33) a R 421 Rozewie (Gdynia Glówna 21:17 – Žilina 11:44) budú premávať denne. Cestujúcim budú k dispozícii vozne 2. triedy, vozeň s oddielom pre cestujúcich s deťmi, ležadlový vozeň aj možnosť prepravy s bicyklom. Spolupráca ZSSK s poľskou stranou železníc prináša okrem novej linky aj rozšírenie vedenia vlakov na linke Poprad-Tatry – Muszyna, ktoré budú po novom premávať aj v zimnej turistickej sezóne, a predĺženie trás viacerých vlakov do Poľska, ktoré budú mať následne výhodné prípoje do aj z Minska a Moskvy. „Som hrdý na to, že po významných európskych metropolách, akými sú Praha, Viedeň, Budapešť či Zürich, sa nám podarilo s poľskou stranou rozbehnúť spoluprácu, aby si cestujúci mohli okrem Krakova a Varšavy pozrieť aj ďalšie pekné mesto Gdyniu,“ uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Aké zmeny čakajú železnice? Na trh sa od 15.12. vracia český prepravca Regiojet

vracia český prepravca Regiojet ZSSK mení grafikon

grafikon Ponúka zľavy na skipassy pri kúpe miestenky k cestovnému lístku

pri kúpe miestenky k cestovnému lístku Pribudnú nové vlakové spojenia do Poľska

spojenia do Poľska Medzištátne vlaky ZSSK ponúknu cestujúcim služby ako: vlastná toaleta, sprcha či kartou uzamykateľné kupé

ponúknu cestujúcim služby ako: vlastná toaleta, sprcha či kartou uzamykateľné kupé Na linke Košice – Bratislava pribudne v nočných rýchlikoch ZSSK služba autovlak

pribudne v nočných rýchlikoch ZSSK služba autovlak Na trati Košice – Poprad-Tatry/Žilina zavádza ZSSK namiesto dvoch zrušených vlakov dva nové vnútroštátne vlaky

Nové lôžkové vozne

Ďalšou novinkou, ktorú ZSSK od 6./7. 1. 2020 zavádza, sú nové lôžkové vozne v medzištátnych vlakoch na trase Humenné – Praha a naopak, ktoré podľa Kováča ponúknu cestujúcim vysoký komfort a špičkové služby. "Kvalitný servis v oddieloch deLuxe a Economy zabezpečia tieto služby: vlastná sprcha, toaleta, hotelový telefón, kartou uzamykateľné kupé, raňajkový balíček, hygienický balíček aj balená voda,“ priblížil Kováč. Zároveň bude na tratiach Humenné – Praha, Košice – Praha a Poprad-Tatry – Praha možná preprava automobilov a motocyklov. Hlubocký zároveň dodal, že okrem služieb špičkovej kvality pripravujú železnice ďalší projekt, vďaka ktorému si cestujúci prečítajú dennú tlač namiesto v printovom výtlačku na svojom mobile či tablete.

V rámci vnútroštátnej diaľkovej dopravy pripravila ZSSK pre cestujúcich na linke Košice – Bratislava v nočných rýchlikoch novú službu – autovlak. Autovozne budú radené vo vlakoch R 614 Zemplín ((Humenné 21:54 – Košice 23:25, 23:45 – Bratislava hlavná stanica 05:49) a R 615 Zemplín (Bratislava hlavná stanica 22:53 – Košice 04:44, 05:01– Humenné 06:33). Na trati Košice – Poprad-Tatry/Žilina zasa ZSSK zavádza namiesto zrušených vlakov EN 444 Bohemia a EN 445 Bohemia dva nové vnútroštátne vlaky – RR 766 Poráč (Košice 20:27 – Poprad-Tatry 21:46, 21:49 – Žilina 23:42) a RR 765 Poráč (Žilina 04:23 – Poprad-Tatry 06:14, 06:24 – Košice 07:41), ktoré budú počas letnej turistickej sezóny premávať denne na trati Košice – Poprad-Tatry – Žilina a mimo sezóny pôjdu v pracovné dni v úseku Košice – Poprad-Tatry ako regionálne expresy REX 766 Poráč a REX 765 Poráč.

Do hry sa vracia Regiojet

Od nedele 15. decembra sa na Slovensko nostalgicky vracia Regiojet. Po novom ponúkne priame vlakové spojenie na trase Žilina – Trenčín – Trnava – Bratislava – Břeclav – Brno – Praha a naspäť. Priame spojenie s Bratislavou, Brnom či Prahou po novom dostanú aj ďalšie kľúčové mestá na Považí, ako napríklad Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá, Púchov a Považská Bystrica, kde spoj zastaví s ohľadom na kapacitu trate len v smere z Prahy a Bratislavy do Žiliny. „Medzi Prahou a Žilinou budú po novom jazdiť štyri spoje Regiojet denne,“ spresnil hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj. Na budúci rok Regiojet plánuje takisto nové spojenia do Maďarska a na Ukrajinu.