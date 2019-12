Na východe pribudne vyše 50 km diaľnic a rýchlostných ciest

„Nová diaľničná trasa v dĺžke 15,4 kilometra zaistí motoristom bezpečné a rýchle cestné prepojenie od Budimíra po Bidovce a výrazne zníži dopravné zaťaženie na existujúcej ceste prvej triedy. Vydýchnu si predovšetkým obce, ktoré križovala cesta I/20,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Pravdepodobnosť dopravných nehôd s tragickými následkami sa podľa nej otvorením novej diaľnice výrazne zníži.

VIDEO: Pozrite si exkluzívne zábery z vtáčej perspektívy na nový obchvat Košíc, ktorý má byť otvorený 16. decembra 2019.

Úsek D1 Budimír – Bidovce stavia spoločnosť Skanska SK, a. s. od konca roka 2016. Trojročnú lehotu výstavby diaľnice pri Košiciach do konca roka 2019 dodrží, zmluvná cena stavebných prác je približne197,5 mi­lióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OP II). Úseky D1 Budimír – Bidovce a R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany spoločne s prešovskými úsekmi D1 a R4 vytvoria súvislé prepojenie od hranice s Maďarskom a od Košíc po Ružomberok, respektíve smerom na Poľsko.

Na úsek D1 pri Košiciach sa zároveň napojí nový juhovýchodný obchvat Košíc – druhá časť úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany v dĺžke 14,3 km. „Pre túto stavbu aktuálne hľadáme zhotoviteľa, podpis zmluvy predpokladáme v prvom polroku 2020,“ uviedla Michalová. Verejná súťaž na stavbu tohto úseku trvá od decembra 2018, predpokladaná cena prác plánovaných na tri roky dosahuje 138 mil. eur bez DPH. Ponuky predložilo sedem uchádzačov zložených zo štrnástich stavebných spoločností, po otvorení ponúk prišla Úradu pre verejné obstarávanie námietka. Najnižšiu cenu navrhlo taliansko-slovenské združenie firiem INC, S. p. A., Cesty SK, s. r. o. Košice a CEDIS, s. r. o. Bratislava, a to 123,6 mil. eur bez DPH. Ďalších šesť ponúk je v rozsahu od 132,6 mil. eur (Eurovia SK, a. s., Eurovia CZ, a.s.) do 151,65 mil. eur (Doprastav, a. s.).

Aj dopravná situácia v Prešove sa zlepší. „Celá doprava doteraz prechádzala mestom, čo zaťažovalo obyvateľov aj životné prostredie. Nová diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh s dĺžkou 7,9 km (juhozápadný obchvat) a rýchlostná cesta R4 s dĺžkou 14,5 km (severný obchvat) odľahčia mesto od tranzitnej dopravy a motoristom ušetria cenné minúty,“ priblížila Michalová.

Úsek D1 pri Prešove je vo výstavbe od leta 2017, dokončený má byť v lete 2021. Zhotoviteľom stavby za vyše 356 mil. eur bez DPH je združenie firiem Eurovia SK, a. s., Doprastav, a. s., Metrostav, a. s. Aj tento úsek je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ cez OP II, práce na úseku pokračujú podľa NDS v súlade s harmonogramom. Vo výstavbe je od júla 2019 prvá etapa severného obchvatu Prešova na R4 v dĺžke 4,3 km, ukončenie prác je plánované v marci 2023. Zhotoviteľom stavby za 142,9 mil. eur bez DPH sú spoločnosti Váhostav – SK, a. s. a TuCon, a. s. Financovanie výstavby úseku je zabezpečené len zo štátneho rozpočtu. Súčasťou prešovských úsekov budú tri tunely, na D1 tunel Prešov (2,2 km), na R4 tunel Bikoš (1,1 km) a tunel Okruhliak (1,9 km).

V príprave je súťaž na zhotoviteľa aj na druhú etapu R4 pri Prešove v dĺžke 10,2 km. „Druhá etapa prešovského obchvatu sa bude stavať v plnom profile, čo vyplynulo z analýzy nákladov a prínosov, pričom výstavbu v plnom profile odobrila aj samotná vláda v uznesení z konca augusta. Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa druhej etapy prešovského obchvatu R4 predpokladáme na jeseň 2020, koniec výstavby na prvý polrok 2024,“ dodala Michalová..