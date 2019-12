Najdrahšia firma sveta je ropná Saudi Aramco. Trh ju ohodnotil na 1,9 bilióna USD

Firma sa tak s hodnotou skoro 1,9 bilióna dolárov stala najväčšou na svete podľa trhovej kapitalizácie. Dlho očakávaná primárna verejná ponuka akcií (IPO) Saudi Aramco je najväčšia na svete.

Akcie po začatí obchodovania vystúpili na 35,2 rialu, cena pre primárnu ponuku bola pritom stanovená na 32 rialov. Saudská Arábia tak z primárnej ponuky získala 25,6 miliardy USD. Ponuka akcií Aramco prekonala aj ponuku čínskej firmy Alibaba, ktorá z predaja akcií v roku 2014 získala 25 miliárd dolárov.

Akcie Aramco by sa do budúceho týždňa mali stať súčasťou hlavného indexu Rijádskej burzy, od 17. decembra majú byť začlenené do indexu rozvíjajúcich sa trhov MSCI a mali by byť začlenené aj do globálneho indexu FTSE. Analytici očakávajú, že to dopyt po akciách ešte viac podporí, zvlášť zo strany investorov, ktorí tieto indexy sledujú. V indexe Rijádskych burzy bude mať Aramco druhú najvyššiu váhu, a to 9,7 percenta. Najvyššiu má banka Al Rajhi, 14,6 percenta, a to pre vyšší objemu akcií, s ktorými sa môže voľne obchodovať.

„Je to úspešná ponuka. Úpis akcií Aramco dodá miestnej burze váhu, pretože sprístupní kľúčový sektor saudskoarabskej ekonomiky,“ povedal agentúre Reuters hlavný analytik spoločnosti Franklin Templeton Investments pre oblasť Blízkeho východu Bassel Khatoun.