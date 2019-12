Vážny o mýte: Iné riešenie pred rokmi nebolo

Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR o prevádzke mýtneho systému nie sú podľa poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) ničím prelomové. Tvrdí, že zmluva o elektronickom výbere mýta je známa viac ako desať rokov, pričom tender na prevádzkovateľa systému bol veľakrát predmetom revízneho konania bez žiadnych výhrad, a to ani od neúspešných uchádzačov.

„Mrzí ma, že z mojej strany doposiaľ vnímaná autorita NKÚ najmä ako odborná a nezávislá, sa v uvedenej veci výrazne dehonestovala. Je na zamyslenie, či to nesúvisí s dátumom 29. 2. 2020 (termín parlamentných volieb),“ informoval v stredu Vážny v reakcii na správu NKÚ o výsledkoch kontroly prevádzky mýtneho systému, ktorú prerokovala vláda. Kritizovať by mal podľa poslanca iba ten, kto niečo urobil a pozná úskalia tvorby jedného z najrozsiahlejších projektov v novodobej histórii Slovenska.

„Kritizovaný projekt je úspešný a jedinečný nielen v európskom, ale aj v celosvetovom meradle,“ myslí si Vážny. V rokoch 2006 až 2010 bol ministrom dopravy v prvej vláde Roberta Fica, pričom Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) uzavrela zmluvu o mýtnom systéme s jeho prevádzkovateľom, spoločnosťou SkyToll, a. s., v roku 2009.

Vážny označil za nepochopiteľné až zarážajúce tvrdenie NKÚ, že mýtny systém je aj po jeho zaplatení NDS vo vlastníctve SkyToll, pričom takýto stav je podľa kontrolórov v rozpore s princípmi hospodárnosti. Poslanec podotkol, že to svedčí o hlbokej neznalosti danej problematiky zo strany kontrolórov NKÚ.

Vážny: NDS mala veľký dlh

„NDS po mojom nástupe do funkcie ministra v lete 2006 mala veľký dlh a zároveň mala záväzok deklarovaný voči konzorciu bánk. Tie NDS poskytli úvery s tým, že do konca roku 2006 zabezpečí prevádzku mýtneho systému, z ktorej bude časť týchto úverov bankám splácať,“ priblížil Vážny s tým, že za pol roka nie je reálne zabezpečiť taký náročný projekt ako mýtny systém.

Bolo podľa neho preto nevyhnutné začať proces realizácie mýtneho systému, iné riešenie v tom čase nebolo, resp. iba také, že štát zaplatí dlhy NDS. „Tieto dlhy naakumulovala posledná vláda pána Dzurindu, kde participoval ako poslanec NR SR za vládnu stranu SDKÚ aj súčasný predseda NKÚ pán Mitrík,“ poznamenal Vážny.

Keďže nebola možnosť budovať mýtny systém z vlastných peňazí, ale zároveň štát sa zaviazal vybudovať ho, bolo podľa poslanca potrebné zabezpečiť obstaranie systému ako služby.

„Nebola možná jednorazová úhrada, kúpa systému, nebolo možné budovať systém vo vlastníctve štátu, ale jediným východiskom bolo realizovať ho ako nákup hotovej služby na kľúč, a to za priebežnú úhradu v nasledujúcom období,“ uviedol Vážny.

Zdôraznil, že zákon o verejnom obstarávaní definuje a v danom období aj definoval možnosť obstarania nielen tovaru alebo prác, ale aj služieb. „Ak bude nevyhnutné, vysvetlím kontrolórom NKÚ, aký je v tom rozdiel. Nie je možné zamieňať a porovnávať služby s prácami alebo tovarom. Aby pochopili, že ich záver je mylný a zavádzajúci,“ tvrdí poslanec.

Systém ako služba

Zo strany NKÚ ide podľa neho o úmyselné alebo neúmyselné nepochopenie nastavenia projektu. Ten bol obstarávaný ako komplexná služba, nie ako nadobudnutie systému. „Ide o kompletný outsourcing, v ktorom všetky komponenty služby vlastní SkyToll, ktorý zároveň znáša celé riziko spojené s vlastníctvom a prevádzkou komponentov služby. NDS počas trvania zmluvy platí iba za poskytovanie služby, nie za nadobudnutie systému, pričom má možnosť na konci, ale aj počas trvania zmluvy odkúpiť celú službu vo forme prevodu podniku,“ dodal Vážny.

NKÚ: Peniaze nejdú na diaľnice

Systém distribúcie príjmov z mýta podľa NKÚ nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, aby vybrané poplatky od užívateľov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy významne prispievali na ich výstavbu a údržbu. Z necelej miliardy eur výnosov mýta v rokoch 2014 až 2018 použila NDS na výstavbu nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest len 97 mil. eur, za čo by bolo možné postaviť úsek v dĺžke 2 až 12 kilometrov podľa náročnosti terénu. Vyplýva to zo záverečnej správy NKÚ o kontrole elektronického výberu mýta, ktorú na rokovanie vlády v stredu predložil predseda NKÚ Karol Mitrík a kabinet ju vzal na vedomie.

„Celkový výnos z mýta za roky 2010 až 2018 dosiahol takmer 1,58 mld. eur. Z tejto sumy platby SkyTollu (súkromný prevádzkovateľ mýtneho systému) dosiahli sumu 760 mil. eur (48 %), ďalším dodávateľom bola uhradená suma 108 mil. eur (6,8 %),“ uviedol v správe NKÚ. Čistý výnos po odpočítaní nákladov na prevádzku mýta predstavoval 709 mil. eur (44,9 %), čo NKÚ považuje za nedostatočné. Úrad tiež poukazuje na značnú výšku provízie sprostredkovateľa Paywell, a. s., za platby palivovými kartami, ktoré boli najčastejším spôsobom platby mýta. Za roky 2010 až 2018 tieto provízie dosiahli 76 mil. eur. „Rôzne spôsoby navyšovania ceny za mýtny systém spôsobia, že konečná cena bude v porovnaní s pôvodnou výrazne vyššia. Národná diaľničná spoločnosť do konca roka 2018 zaplatila takmer 870 mil. eur, z toho až 760 mil. eur tvorili platby firme SkyToll, čo bolo o 44 mil. eur viac ako bola predpokladaná cena celého kontraktu, ktorý sa má ukončiť v roku 2022,“ upozornil NKÚ. NDS podľa zmluvy so SkyTollom z roku 2009 mala za mýtny systém do roku 2022 zaplatiť 716 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.