Problémy s obchvatom. Jeden úsek D4 viazne

Práce na najväčšom slovenskom infraštruktúrnom projekte D4R7 síce napredujú, ale nie všetko je ideálne. Zhotoviteľ - spoločnosť D4R7 - sa chystá začiatkom budúceho roka odovzdať vodičom do užívania prvé dva úseky rýchlostnej cesty R7 a tiež úsek D4 medzi križovatkou Ketelec a obcou Rovinka spolu so súvisiacim úsekom R7. Zhotoviteľ projektu zároveň predpokladá, že počas roka 2020 budú odovzdané aj zvyšné úseky D4 z Ketelca do Rače. Súčasne bude podľa Juana Josého Bregela, generálneho riaditeľa D4R7, v budúcom roku hotový takmer celý nový most cez Dunaj.

VIDEO: Ako sa k problémovému úseku diaľnice D4 vyjadril generálny riaditeľ spoločnosti D4R7 Juan José Bregel a aj to, ako to momentálne na úseku D4 vyzerá si pozrite vo videu TV Pravda.

Otázkou však stále ostáva problémový násyp na D4. Statické skúšky únosnosti násypu na stavbe diaľnice D4 ešte prednedávnom ukázali, že je nevyhovujúci. To odborníci označili za ešte horší problém, ako je nález azbestu v podloží. Uviedol to v polovici novembra člen predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Peter Gandl s tým, že násyp bude zrejme musieť zhotoviteľ rozobrať. "Pri kontrole sa zistilo, že tam našli kusy dreva, že tam boli nejaké textílie a také materiály, ktoré jednoznačne do násypu nepatria a, samozrejme, znižujú jeho únosnosť,“ uviedol Gandl v tom čase.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor Špeciálneho stavebného úradu pre cesty, NDS a stavebná spoločnosť D4R7 Construction sa dohodli na podrobnom postupe a záväznom časovom rozvrhu prijatia rozhodnutí súvisiacich s opatreniami na úpravu násypov, ktoré sa vykonajú v časti 1 diaľnice D4 Bratislava-Jarovce – Ivanka medzi kilometrami 0.7 až 2. Podľa dohody sa na tomto úseku nemali vykonávať ďalšie práce, kým sa nerozhodne o ďalšom postupe. D4R7 Construction sa ministerstvu dopravy zaviazala, že spoločne dohodnutý plán obnovy bude implementovať tak rýchlo, ako je technicky možné. Ak by sa však mal násyp rozoberať, predĺžilo by to výstavbu o ďalšie mesiace.

V prípade tohto problematického násypu má dodávateľ stavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 predložiť statický prepočet štátnemu stavebnému dohľadu. Ten by mal následne rozhodnúť, čo s týmto násypom bude. "Práve dokončujeme posudky s nezávislými odborníkmi. Doposiaľ to vyzerá, že všetko je pod kontrolou, nič mimo bežného stavu, ale radšej si počkáme a vydiskutujeme to s ministerstvom dopravy,“ skonštatoval Bregel s tým, že finálny výsledok od nezávislých odborníkov by mali mať pravdepodobne do Vianoc. Stretnutie ministerstva dopravy a výstavby a koncesionára sa má podľa ministra dopravy Árpáda Érseka uskutočniť v budúcom týždni. "Na budúci týždeň sedíme s koncesionárom, kde má predstaviť všetky technické opatrenia, ktoré na tom vale musia vzniknúť,“ vyhlásil Érsek vo štvrtok.

VIDEO: Ako hodnotí problémový úsek odborník a kto podľa neho urobil chybu? Pozrite si video TV Pravda.

Spomedzi ďalších úsekov nultého obchvatu je dokončený úsek východného predmostia v dĺžke 1 280 metrov. Pokračujú práce na 18. segmente, ktorý je z tejto strany posledný. V najbližších dňoch bude teda hrubá stavba východnej časti súmostia hotová a výsuvnú skruž začnú demontovať. Dokončených je taktiež 850 metrov budúceho mosta zo západnej strany a práce sa dostali do poslednej etapy. Plánované ukončenie tohto úseku je podľa staviteľa vo februári budúceho roka. Aj výstavba Kajakového a Dunajského mosta podľa zhotoviteľa plynulo pokračuje. Dokončené sú štyri nulté segmenty nad vodným tokom a dokončujú sa aj práce na kompenzačných opatreniach v podobe sprietočnenia Biskupického ramena.

Projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt) zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami. Koncesionárom projektu D4R7 je spoločnosť Zero Bypass Limited, ktorá zabezpečuje výstavbu, financovanie a 30-ročnú prevádzku budúceho obchvatu Bratislavy. Spoločnosť D4R7 Construction je hlavným zhotoviteľom projektu. Španielske konzorcium sa zaviazalo 59,1 kilometra diaľnic postaviť a tridsať rokov prevádzkovať za 1,9 miliardy eur.