Plynová kríza sa môže vrátiť. Ukrajina je pripravená, Slovensko tiež

Zopakuje sa plynová kríza spred desiatich rokov? Zatiaľ nič nie je isté. Situácia je však vážna. So Silvestrom totiž sa končí aj zmluva medzi Ruskom a Ukrajinou ešte z roku 2009 o dodávkach plynu. Práve vtedy vyústili ťahanice medzi oboma krajinami do plynovej krízy. Kohútiky s plynom sa vtedy zavreli takmer na dva týždne. Dnes je lepšie pripravené aj Slovensko, aj Ukrajina.

Možné problémy počas týždňa naznačil aj minister hospodárstva Peter Žiga. "Sme skôr bližšie ku kríze, teda k tomu, že Rusi zastavia plyn cez Ukrajinu, a my budeme musieť použiť všetky tie opatrenia, na ktorých sme desať rokov pracovali. Budeme musieť zabezpečiť dodávky plynu pre slovenské domácnosti a pre slovenské podniky,“ povedal pre TASR Žiga. Prerušenie dodávok plynu z Ruska považuje za pravdepodobné. Vidí za tým práve možnú nedohodu o dodávkach plynu cez ukrajinskú trasu. Posledné stretnutie takzvanej normandskej štvorky totiž rokovania nikam výrazne neposunulo.

To, že nič nie je dohodnuté, priznal ešte v novembri v pre denník Pravda aj podpredseda pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Ten vedie trojstranné rokovanie medzi Európskou komisiou, Ruskom a Ukrajinou o dlhodobých dodávkach plynu. Šefčovič povedal, že úspech rokovania závisí najmä od ruského prezidenta Vladimira Putina.

Ukrajinci sa pripravili

Ukrajinská spoločnosť Naftogaz priznala začiatkom decembra, že v zásobníkoch má plyn na celý prvý štvrťrok budúceho roka. A kvôli tomu aj pozastavila dodávky zo Slovenska. "Pre Naftogaz je Slovensko dôležitý obchodný partner,“ povedala riaditeľka korporátnej komunikácie spoločnosti Naftogaz Aliona Osmolovska.

Vyvracala tak predchádzajúce vyjadrenia spoločnosti, že ak nepríde k náprave ohľadne postupu exekútora pri zadržaní ukrajinského plynu, prestane odoberať plyn zo Slovenska. Výsledkom by bola strata príjmov z prepravy plynu do nášho rozpočtu. Za sporom sú staré dlhy ukrajinskej spoločnosti. Naftogaz totiž v roku 2012 prehral arbitrážny súd v Štokholme. Celkovo išlo o 12 miliónov eur za nedodaný plyn. Slovensko tak už začalo s exekúciami plynu.

Za všetkým je neistota okolo vývoja rokovaní o novej zmluve s Ruskom. Ruský Gazprom totiž drží Ukrajinu v šachu, preprava plynu je pre túto krajinu kľúčovým príjmom do tamojšieho rozpočtu.

Rezort hospodárstva preto chystá už v pondelok stretnutie so Slovenským plynárenským priemyslom (SPP), so spoločnosťou SPP-Distribúcia a spoločnosťou Nafta. Mali by sa na ňom riešiť zásobníky plynu.

Plyn môže prúdiť z rôznych strán

Situácia je však dnes predsa len o trochu iná ako v januári 2009, keď na zatvorenie kohútikov nebola Európa pripravená. Sieť dodávok plynu je totiž diverzifikovaná. Slovensko tak môže dovážať plyn aj z iných častí Európy.

V rámci prepojenia slovenskej a českej prepravnej siete vykonali prepravné spoločnosti technické opatrenia, ktoré umožnia reverzný tok plynu od susedov k nám. Denne sa takto môže týmto reverzom prepraviť 67 miliónov kubických metrov plynu. Reverzný tok plynu môže Slovensko využiť aj z Rakúska. Kapacita tohto plynovodného prepojenia je 23 miliónov kubíkov denne. V prípade mimoriadnych núdzových situácií by bolo možné využiť aj funkčné prepojenie na úrovni distribučných sietí Kittsee – Petržalka. Od roku 2015 je v prevádzke aj plynovod medzi Slovenskom a Maďarskom. Týmto plynovodom by mohlo na naše územie denne prúdiť päť miliónov kubických metrov plynu.

Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 1,5 milióna odberateľov plynu vo všetkých spotrebiteľských segmentoch. Najvýznamnejším dodávateľom plynu je štátna spoločnosť SPP. Dodávku zemného plynu má zabezpečenú na základe dlhodobej zmluvy s ruskou spoločnosťou Gazprom Export.