V Nemecku o Nord Streame 2: Američania vydierajú Európu

Chystané uvalenie sankcií Spojenými štátmi na plynovod Nord Stream 2 je podľa nemeckých médií motivované hlavne snahou Washingtonu presadiť vlastné záujmy, nie starostí o prílišný vplyv Ruska v Európe.

Za rozdelenie Európy, ku ktorému stavba plynovodu medzi Ruskom a Nemeckom viedla, je podľa nich ale z veľkej časti zodpovedný aj Berlín, ktorý ignoroval výčitky spojencov a kontroverzný projekt presadzoval bez ohľadu na ne.

„Američania síce hovoria o európskych záujmoch, myslia ale na svoje vlastné. Vrážajú klin medzi Európanov, aby na (európsky) trh dostali svoj drahý skvapalnený plyn a poškodili Rusko,“ píše denník Hessische Niedersächsische Allgemeine o sankciách, ktoré už schválila Snemovňa reprezentantov.

„Spojenci nemôžu takto so sebou zaobchádzať. Sankcie sú ďalšie ranou pre európsko-americké vzťahy. Prispievajú k prehlbovaniu trhlín v transatlantickom spojenectve, a to v čase, keď by západní spojenci zoči-voči globálnym výzvam mali zase užšie spolupracovať,“ myslí si denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Neue Osnabrücker Zeitung zase konštatuje, že priateľstvo s USA nie je bez podmienok a dokonca tvrdí, že Washington použil vydieranie, aby rozšíril trh pre vlastný plyn. „Nemecko urobí dobre, keď Nord Stream 2 sprevádzkuje,“ je presvedčené periodikum, podľa ktorého Berlín nemôže nechať takéto zasahovanie len tak.

Zároveň ale pripúšťa, že plynovod, ktorý spojí Rusko a Nemecko po dne Baltského mora, a obíde tak tradičné tranzitný krajiny ako Poľsko či Ukrajinu, mal byť sprevádzaný oveľa obratnejšou diplomaciou zo strany Berlína.

„Nemci tvrdohlavo ignorovali dobre zdôvodnené výhrady partnerov, rovnako ako fakt, že stavba plynovodu Nord Stream 2 je vo výraznom nesúlade so západným geostrategickým záujmom,“ píše zase Die Welt, podľa ktorého sa Nemci radi zobrazujú ako príkladní Európania, v tomto prípade sa ale správali ako nezodpovední egoisti.

Aj podľa denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung projekt, ktorý tvrdo kritizovalo množstvo východoeurópskych krajín, škodí európskej bezpečnosti. Berlín ich mal vypočuť skôr než manažérov, ktorých ruský prezident Vladimír Putin vyznamenáva medailami priateľstva.

Kritický k nemeckej vláde je aj denník Kölner Stadt-Anzeiger, podľa ktorého jej postup Európu ešte viac rozdelil. „To je skutočná cena, ktorú Nemecko za Nord Stream 2 zaplatilo. Je príliš vysoká,“ upozornil denník.