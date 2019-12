Diskriminácia a ultimátum pri parkovaní v Petržalke?

Kto nemá internet v mobile ani trvalý pobyt v Petržalke, má pri parkovaní smolu. Musí platiť 1 euro za každú hodinu. Mnohí Bratislavčania z iných mestských častí sa sťažujú na to, že nútiť ich, aby platili mobilným operátorom za internet, im pripadá diskriminačné. Či sa niekto obráti na súd, zatiaľ nie je jasné. Petržalka nateraz odkazuje, že iný systém nemá a pritvrďuje aj voči mimobratislavským vodičom. Mestská časť im totiž skrátila čas na to, aby si zmenili trvalý pobyt, na základe ktorého mestá poberajú podielové dane z príjmu fyzických osôb. Z nich sa majú budovať nové parkoviská.

VIDEO: Ako to vyzerá v Petržalke po zavedení parkovacej politiky? Pozrite si video TV Pravda.

„Ak chcete v roku 2020 využívať výhody rezidenčného parkovania v Petržalke (parkovať celý rok zadarmo), musíte sa prihlásiť na trvalý pobyt najneskôr k 31. decembru 2019. Zastupi­teľstvo schválilo zmenu v parkovacom systéme a v tejto súvislosti MČ Petržalka upravuje otváracie hodiny ohlasovne pobytov do konca roku 2019,“ oznámila Petržalka nerezidentom na sociálnej sieti. Skrátenie času na pár dní označili niektorí ľudia v diskusiách na internete za časové ultimátum. Nepripadá im fér narýchlo lehotu skracovať na pár dní, navyše keď každý má koncom roku dosť iných starostí.

Parkovacia politika platí v najväčšej bratislavskej mestskej časti, v Petržalke od 1. novembra tohto roka. Má udať tón pre parkovanie aj v iných mestských častiach a následne možno aj v iných mestách Slovenska. Začala sa v časti Dvory a postupne sa rozširuje do celej Petržalky. K 18. novembru bolo vyznačených 61 parkovísk a viac ako 5 000 parkovacích miest. Počet ľudí s trvalým pobytom sa po jej zavedení zvyšuje, ale mnohí Petržalčania nemajú kde parkovať. Nemôžu totiž už odstaviť auto mimo vyznačených miest, nemajú však na výber. Mestská polícia tvrdila, že bude za to rozdávať pokuty, ale zjavne je benevolentná. Ukazuje sa, že najprv mali pribudnúť nové parkovacie miesta a až potom mala prísť regulácia a vyberanie poplatkov.

Povinný internet v mobile pre nerezidentov?

Sťažnosti sú nateraz zo strany nerezidentov na podmienku mať internet v mobile. „Ako nerezident sa musíte vždy po príchode na parkovisko zahlásiť aj v aplikácii, vyberiete si parkovisko, daný box, pri odchode z miesta zvolíte možnosť odísť. Ak nemáte internet, tak je pre vás parkovisko spoplatnené nonstop, platiť sa dá buď esemeskou, alebo parkovacími lístkami,“ sťažujú sa ľudia na sociálnej sieti. Podľa parkovacej politiky nerezidenti môžu na modro vyznačených miestach parkovať zadarmo v čase od ôsmej hodiny ráno do osemnástej podvečer od pondelka do štvrtka v prípade, že sa zaregistrujú do príslušnej aplikácie a použijú ju. Rovnako môžu parkovať zadarmo od piatka 8.00 do nedele 18.00. V ostatných hodinách, teda od nedele do štvrtka v čase od 18.00 do 8.00 platia nerezidenti 1 euro za každú začatú hodinu parkovania.

Práve spomínaná registrácia do aplikácie a jej používanie robí mnohým nerezidentom problém. Najmä staršia generácia vodičov nemá nepretržite k dispozícii internet v mobile, pričom niektorí nedisponujú ani modernými smartfónmi. „Pokiaľ nemá nerezident možnosť stiahnuť si mobilnú aplikáciu, neostáva mu nič iné, len platiť aj počas hodín, ktoré by mal inak s aplikáciou zdarma,“ uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Zároveň dodala, že aplikácia funguje len s pripojením na internet a iná alternatíva používania aplikácie zatiaľ nie je vymyslená.

Zbierajú dáta na nové parkoviská

Aplikáciu je potrebné používať pri každom jednom zaparkovaní a odchode z parkoviska. To na jednej strane ponúka možnosť aktuálneho prehľadu o modrých rezidenčných parkoviskách v najbližšom okolí vodiča, keďže sa viaže na polohu, no na druhej strane vodič strávi čas neustálym vyplňovaním údajov. Nerezidenti zadávajú pri registrácii svoje telefónne číslo, meno, priezvisko a mailovú adresu. Následne už nerezident do aplikácie zadáva len konkrétny parkovací box značený číslom, na ktorom zaparkuje a po uplynutí doby parkovania zadá možnosť „odísť“.

Aplikácia podľa Halaškovej funguje na báze „vy nám dáte svoje dáta a my vám umožníme parkovať zdarma vo vybraných časoch“. „Zber dát je pre mestskú časť užitočným nástrojom na to, aby vedela štatisticky vyhodnotiť celkovú fluktuáciu vozidiel, napríklad v akých časoch, v ktorých lokalitách sú parkoviská najviac obsadzované počas noci, ktoré počas dňa či ako pravidelne prichádzajú návštevníci na konkrétne parkovisko,“ vysvetlila Halašková. Dodala, že na základe týchto získaných údajov bude mestská časť schopná určiť, ktoré zóny Petržalky si vyžadujú postavenie nových parkovísk a parkovacích domov.

Vodiči v slepej uličke

Práve nedostatok parkovacích miest však vháňa vodičov do slepej uličky. Po nakreslení modrých čiar v celej Petržalke sa bude môcť parkovať len na týchto miestach. Ak teda niekto zaparkuje inde, napríklad tak ako doteraz na chodníku, môže dostať pokutu. Na túto absurdnosť upozorňujú mnohí Petržalčania s tým, že áut neubudne, ale reálnych miest na parkovanie bude menej. To, že bude mať mestská časť viac prihlásených ľudí, a teda viac podielových daní, môže znamenať, že do budúcnosti vybuduje nové parkovacie miesta, tie však chýbajú teraz.

Denník Pravda ešte koncom augusta oslovil mestskú časť a pýtal sa na nové parkoviská. Kedy ich mestská časť plánuje stavať a v akých lokalitách? Odpoveď znela že „nové parkoviská sa plánujú stavať v budúcnosti". Na to sú však podľa Petržalky potrebné finančné prostriedky, o ktoré mestská časť prichádza tým, že mnoho ľudí, ktorí v Petržalke žijú a parkujú, má trvalý pobyt niekde inde, a teda peniaze od štátu nejdú do petržalskej kasy. "Okrem regulácie parkovania a zberu dát je motivovanie prehlásiť si trvalý pobyt týchto ľudí do Petržalky jedným z hlavných cieľov zavedenia parkovacieho systému v Petržalke,“ uviedla v tom čase mestská časť.

Čo dostanú ľudia za vyššie dane?

Ľudia sa sťažujú na to, že mesto vyberá čoraz viac poplatkov, ale nové služby nevidno. Najnovšie sa v hlavnom meste idú zvýšiť dane z nehnuteľností, a to až o polovicu. Zvyšovanie daní, ktoré vo štvrtok predstavil primátor Bratislavy Matúš Vallo, by vraj malo priniesť okrem iného aj riešenie dopravnej situácie, ktorá je v hlavnom meste neúnosná. Ľudia by podľa mesta mali vyššie dane pocítiť na lepších službách. "Zvýšený výnos dane pôjde na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky,“ hovorí hovorca primátora Peter Bubla.

Mesto to už má aj rozrátané – 18 miliónov eur z trojročného rozpočtu by malo ísť na opravu ciest a chodníkov. Rovnaká suma má ísť aj na skvalitnenie verejného priestoru. "Z týchto peňazí bude môcť byť zrekonštruované Komenského námestie, Jurigovo námestie, zrevitalizovaný Sad Janka Kráľa, promenáda na Železnej studničke, vyriešená doprava a parkovanie na Kamzíku,“ hovorí Bubla. V tomto roku navyšovalo mesto hlavne kapitolu dopravy a mestskej polície. "Dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD pre dopravný podnik bola v objeme vyše 71,5 milióna eur, čo je takmer o 13 miliónov eur viac ako minulý rok,“ hovorí Bubla. Rozpočet zahŕňal už aj prvú investíciu do zavedenia parkovacej politiky, dodal. Na zavedenie parkovacej politiky išlo 500-tisíc eur. Ďalšie výdavky v celkovej sume 1,8 milióna eur boli podľa Bublu vyčlenené na výstavbu parkovacích miest a vybudovanie záchytných parkovísk.