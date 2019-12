Česi si určili superstrategické kovy. Je tam zlato, lítium či cézium

V relácii Českej televízie Otázky Václava Moravca to povedal vicepremiér a minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podľa neho s tým počíta pripravovaná surovinová politika ČR, ktorá mieri do medzirezortného pripomienkového konania.

Pri spomínaných zdrojoch nebude podľa Havlíčka platiť súčasná prax, že ktokoľvek si zažiada o ich geologický prieskum a urobí ho, tak potom môže ťažiť.

„U týchto piatich surovín to bude tak, že to bude musieť ísť cez ministerstvo životného prostredia a ministerstvo priemyslu a obchodu na vládu. A vláda bude môcť rozhodnúť, či áno, alebo nie,“ povedal minister. „Ak Česká republika dôjde k záveru, že ju tento geologický prieskum nezaujíma, tak to pôjde na komerčné subjekty,“ dodal.

O úlohu štátu pri ťažbe nerastných surovín sa v posledných mesiacoch debatuje predovšetkým v súvislosti s možnou ťažbou lítia pri Cínovci v Krušných horách. Možnosť ťažby tohto kovu v Česku sa stala jedným z rozhodujúcich tém pred predvlaňajším parlamentnými voľbami.

Bývalá vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) vtedy krátko pred voľbami podpísala s austrálskou firmou European Metals Holdings (EMH) memorandum o ťažbe. Dokument sa stal terčom kritiky najmä od hnutia ANO a komunistov. Vlani v marci Česko memorandum vypovedalo, premiér Andrej Babiš (ANO) ho niekoľkokrát označil za nezmyselné a neplatné. Firma má však v lokalite prednostné právo na ťažbu a pokračuje v príprave na ťažbu.

Tento rok v júli prišiel oznám, že možnosti ťažby lítia v Česku preskúma energetická skupina ČEZ, vlastnená zo 70 percent štátom. ČEZ vtedy uviedol, že EMH, ktorá má na ťažbu u Cínovci prednostné právo, požičia dva milióny eur a následne sa rozhodne, či do EMH vstúpi. „ČEZ má čas vyjadriť sa do 31. marca,“ povedal dnes Havlíček.

V novembri EMH uviedla, že sa s ČEZ podmienečne dohodla na strategickom partnerstve a výraznej investícii do cínoveckého projektu. V prípade dokončenia dohody získa ČEZ za 34,06 milióna eur podiel 51 percent vo firme Geodet, českej dcérskej spoločnosti EMH, ktorá vlastní práva na ťažbu.

ČEZ vtedy vo vyhlásení zaslanom ČTK upozornil, že veľká časť lítia sa využíva pre batérie do elektromobilov. Vzhľadom k očakávanému rastu počtu elektromobilov a batérií by dopyt po lítiu mala do roku 2025 vzrásť trojnásobne. Rozvoj elektromobility je dôležitý pre energetické spoločnosti, a preto má miesto aj v stratégii ČEZ, uviedla firma.

„Ide o krok, ktorý sme už signalizovali. Ide o rámcovú dohodu o exkluzivite, keď skupina ČEZ bude mať možnosť, ale nie povinnosť, získať 51 percent vo firme Geomet, ktorá získala prednostné práva k prieskumné ťažbe,“ povedal v novembri hovorca ČEZ Ladislav Kříž.

Lítium je považované za kov budúcnosti, v Česku sú podľa odhadov asi tri percentá svetových zdrojov lítia – prevažná väčšina na Cínovci a malé množstvo v Slavkovskom lese. Ložisko pri Cínovci je najväčšíe v Európe.