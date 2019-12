Cesta zmizla, zmiznú zápchy? Ľuďom z obcí pri Bratislave svitá nádej

VIDEO: Stavebné stroje sa zahryzli do Vinohradníckej. Pozrite sa, ako to teraz vyzerá v bode jej križovania s diaľnicou D4.

Vinohradnícka, jedna z troch dôležitých ciest, ktorou sa dostávali autá zo satelitných obcí na juhu Slovenska do Bratislavy, je zavretá na pol roka. V mieste, kde sa pretína s obchvatom Bratislavy – diaľnicou D4, už v pôvodnej podobe neexistuje. Stavbári budujú premostenie budúcej diaľnice D4 a po jeho dokončení zrekonštruujú kompletne aj Vinohradnícku.

Uzatvorenie tejto cesty spôsobuje vodičom veľké problémy. Aj s fungujúcou Vinohradníckou sa tvorili značné zápchy, teraz sa situácia ešte zhoršila. Na konci roka si síce motoristi vydýchnu, najmä keď školáci budú mať prázdniny a veľká časť ľudí z Bratislavy a okolia sa na sviatky rozbehne po celom Slovensku. Mnohí sa však obávajú začiatku nového roka, keď sa po prázdninách opäť obnoví tlak na dopravu do hlavného mesta.

Je tu však nádej, že frustrujúca dopravná situácia sa zlepší oveľa skôr, než o pol roka, keď sa plánuje opäť otvoriť Vinohradnícka. Ako informovali predstavitelia konzorcia Obchvat Nula, ktoré stavia diaľnicu D4 a cestu R7, otvorenie časti rýchlostnej cesty R7 sa odohrá v prvých mesiacoch roka 2020. To by znamenalo, že veľa áut, ktoré putujú do Bratislavy v smere od Dunajskej Stredy, sa bude môcť novou cestou rýchlo presunúť do hlavného mesta a obísť tak úzke hrdlá, ktoré sa vytvárajú v Dunajskej Lužnej alebo na kruhových objazdoch pri Moste pri Bratislave.

Zápcham sa vodiči však aj tak nevyhnú, presunú sa na vstupy do Bratislavy a do bratislavských u­líc.

VIDEO: Pozrite si najnovšie zábery z takmer hotovej rýchlostnej cesty R7, ktorá má byť otvorená už v úvodných mesiacoch budúceho roka.