Slováci menej investujú do infraštruktúry, lídrom regiónu sú Poliaci

Vyplýva to zo správy spoločnosti CMS Index infraštruktúry 2019, ktorú spoločnosť zverejňuje každé dva roky. Analyzuje údaje za vybrané krajiny na základe šiestich kritérií s cieľom ponúknuť potenciálnym investorom sprievodcu po najatraktívnejších investičných cieľoch do infraštruktúry. Tohtoročná správa potvrdzuje, že pri globálnom prechode na ekologickejšie, inteligentnejšie a udržateľnejšie investície a aktíva sa dosiahol zásadný zlom. Aj keď Slovensko v rebríčku pokleslo, krajina spustila významné investície do infraštruktúry.

„Začiatkom roka sa začalo budovať zariadenie na prepravu plynu medzi Slovenskom a Poľskom. Projekt je budovaný v spolupráci medzi slovenským prevádzkovateľom Eustream a jeho poľským partnerom spoločnosťou Gazsystem,“ informovala partnerka v advokátskej kancelárii CMS Petra Čorba Stark.

Slovenská vláda tiež prejavila záujem o zabezpečenie podmienok na ľahšiu prepravu zemného plynu z Azerbajdžanu do Európskej únie. Obe vlády momentálne rokujú o spolupráci tak v energetike, ako aj v doprave, poľnohospodárskej a v oblasti cestovného ruchu. Po dlhej dobe sa na Slovensku spúšťa aj nový projekt v oblasti verejno-súkromného partnerstva, PPP projekt, na výstavu novej väznice v Rimavskej Sobote. „Tieto projekty sú ekonomicky výhodné, rýchlejšie sa dokončujú a dodržiavajú sa stanovené rozpočty. Riziko, že sa projekt predraží, nesie totiž takmer vždy súkromný partner. Verejný partner platí len vtedy, ak je služba dodaná v dohodnutej kvalite,“ dodala Petra Čorba Stark.

Krajiny z nášho regiónu zaznamenávajú výrazný pokrok v oblasti elektrických vozidiel. Nemecká spoločnosť Ionity v spolupráci s firmou Shell predstavila v minulom roku projekt nabíjacích staníc. „Ide o projekt, ktorý zabezpečí vybudovanie najväčšej ultrarýchlej siete nabíjacích staníc v 24 európskych krajinách, vrátane Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska. Podporu súkromným investíciám v oblasti nových technológií a čistej energie dávajú aj miestne vlády a investori sú tak motivovaní investovať do tohto moderného odvetvia,“ povedal partner a vedúci real estate tímu CMS Slovensko Michal Huťan. Ďalším obdobným projektom je podľa neho kontrakt medzi najväčším rakúskym výrobcom elektrickej energie Verbund, ktorý sa spojil so spoločnosťami Enel X, Smatrics, Greenway a OMV. Ich spoločným cieľom je vybudovať infraštruktúru nabíjacích staníc v Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku, Maďarsku a v ďalších krajinách regiónu strednej a východnej Európy. „Aj Slovensku sa v poslednom období darí úspešne implementovať do praxe svoj Akčný plán rozvoja elektromobility schválený vládou v marci 2019, predovšetkým zmenou legislatívy v oblasti dotácií na podporu nákupu elektrických áut a plug-in hybridov, ako aj budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá. Hoci mnohí by zrejme ocenili aj väčšiu mieru finančnej podpory, najmä v oblasti budovania nabíjacích staníc,“ dodal Huťan.

Najvyššiu pozíciu z hľadiska investičnej atraktivity v našom regióne získalo Poľsko. Najväčšie pokroky robí Poľsko v sektore čistej energie. V auguste bol podpísaný prvý veľký kontrakt medzi výrobcom veterných elektrární a skupinou výrobcov áut a vznikla tak vôbec prvá európska transakcia s obnoviteľnými zdrojmi. Poľská vláda zároveň predložila ambiciózne ciele na zníženie ťažby uhlia o polovicu do roku 2040 a do roku 2030 chce zabezpečiť rozvoj veternej energie na mori o 10 GW. Zo správy vyplýva, že trh v strednej a východnej Európe rýchlo napreduje a región sa môže pochváliť najvyšším rastom osobnej dopravy v Európe. Krajiny predstavujú okrem iného aj nové projekty do rozširovania letísk. Na prvé miesto v Indexe infraštruktúry sa dostalo Nemecko, ktoré posunulo Holandsko na druhú priečku. Presadilo sa vďaka svojej politike udržateľnosti a inovácií. Vláda podporuje množstvo projektov v oblasti veternej energie na mori, výstavbu štvrtej diaľnice na elektrický prúd a rozsiahly program budovania nabíjacích staníc elektrickej energie po celej krajine. Naopak, svoju daň si vyžiadal Brexit a Spojené kráľovstvo kleslo v indexe o päť miest až na deviate miesto. Celkovo však v tohtoročnom indexe obsadili európske krajiny šesť z prvých desiatich miest.