Šefčovič: Nepôjde plyn z Ruska? Pre tento scenár nepanikárime

Slovenský diplomat je teraz podpredsedom eurokomisie pre medziinštituci­onálne vzťahy a strategický výhľad

Budovali ste projekt Energetickej únie. K jej cieľom patria aj energetická bezpečnosť a solidarita. Stále pokračujú rokovania medzi Kyjevom a Moskvou o dodávkach plynu cez Ukrajinu. Zmluva na to vyprší koncom roka. Čo oproti roku 2009, keď Európa zažila plynovú krízu, zmenila Energetická únia? Sme teraz lepšie pripravení na problémy?

Viete si predstaviť, čo by sa dialo, keby sme o týchto veciach diskutovali pred desiatimi rokmi. Panovala by panika. Dnes všetci v pokoji nakupujú vianočné darčeky. Samozrejme, že budeme robiť maximum a pokúšame sa o to ešte aj tento týždeň, aby sme dospeli k dohode medzi Ukrajinou a Ruskom a Európskou úniou. Na druhej strane vieme, že nás nevykoľají žiadny scenár. Sme na problémy v dodávkach plynu pripravení lepšie ako kedykoľvek predtým.

Čo konkrétne to znamená?

Plyn vieme získať z rôznych miest. Väčšina členských krajín EÚ dokáže priviesť túto surovinu z troch odlišných zdrojov. Oveľa pozornejšie sledujeme, čo sa deje s plynovými zásobníkmi, ktoré sú naplnené na historické maximá. Stačí s pozrieť na Slovensko. Úspešne je prepojené so západnými, južnými a východnými susedmi. A onedlho bude fungovať aj konektor do Poľska. Ako ste správne poznamenali, nastavili sme systém solidarity. Znamená to, že keby sa niektorá krajina dostala do problémov, tak susedné štáty sú jej v podstate povinné pomôcť. Je to veľká zmena oproti minulosti.

Ako vyzerajú ukrajinsko-ruské rokovania?

Snažím sa aj v rámci bývalého portfólia v EK dotiahnuť tieto rozhovory do konca. Dá sa povedať, že každý deň strávim pomerne veľa času tým, že rokujem so všetkými stranami, aby sme sa ešte do Vianoc pokúsili nájsť nejaké riešenie. Malo by nám umožniť začať budúci rok bez zbytočného napätia. Ak to bude potrebné, tak budeme pracovať do poslednej chvíle pred koncom roku.

Takže ste optimistický?

Som optimistický v tom, že nájdeme spôsob, ako bude plyn z Ruska cez Ukrajinu prúdiť do EÚ. Rokovania sú veľmi intenzívne. Mrzí ma, že to tak nebolo už skôr. Často sa však pri takýchto vyjednávaniach stáva to, že sa ich intenzita zvyšuje, až keď je už málo času. Verím však, že nájdeme priechodnú variantu, čo sa týka objemu dopravovaného plynu, dĺžky kontraktu či vyrovnania sa so štokholmskou arbitrážou (ukrajinský Naftogaz tvrdí, že v nej vyhral spor s ruským Gazpromom, pozn. red,) tak, aby boli všetci spokojní. Vyžaduje si to však veľké nasadenie. Okrem toho ukrajinský Naftzogaz mení štruktúru aj na základe požiadaviek EÚ. Aj preto sú rokovania náročné. Dohody spojené s Naftogazom sa prenášajú na novú spoločnosť. Je to veľmi komplexný proces. Urobíme však maximum preto, aby plyn tiekol aj po novom roku.