Spoliehate sa na vlaky na sviatky? Pozor, zapĺňajú sa

Zároveň počas tohto obdobia posilňuje dopravu, vypraví štyri mimoriadne rýchliky a 25 posilových vlakov. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Mimoriadny vlak z Bratislavy do Košíc pôjde v piatok 20. decembra a v piatok 3. januára, pričom z Bratislavy vyrazí o 13.49 h a do Košíc by mal prísť o 19.46 h. V opačnom smere bude mimoriadny vlak vypravený v stredu 1. januára a v utorok 7. januára. Z Košíc štartuje o 14.14 h a do Bratislavy by mal doraziť o 20.16 h.

Vysokú obsadenosť 98 % už hlási štvrtkový (19. 12.) InterCity (IC) vlak, ktorý odchádza z Bratislavy o 11.59 h a do Košíc má plánovaný príchod o 16.48 h. Vypredaných je už viacero piatkových (20. 12.) vlakov. Úplne obsadený je EuroCity (EC) vlak z Prahy do Bratislavy, a tiež regionálny rýchlik, ktorý vyráža napoludnie z Košíc smerom do Mukačeva. Takmer naplnený, na 98 %, je IC vlak s odchodom o 6.01 h z Bratislavy, ktorý má doraziť do Košíc o 10.48 h. Rovnakú obsadenosť hlási aj ďalší IC vlak, ktorý odchádza z hlavného mesta SR o 11.59 h a do Košíc má plánovaný príchod o 16.48 h. Na 98 % je vypredaný už aj IC vlak smerujúci z Viedne do Košíc a IC vlak, ktorý štartuje z Bratislavy o 18.01 h, pričom do metropoly východu by mal doraziť o 22.48 h.

Zo sobotných (21. 12.) spojov už väčšina hlási veľmi vysokú obsadenosť nad 97 %. Úplne vypredané sú pritom dva vlaky smerujúce z Košíc do Mukačeva. Obsadené na 98 % sú napríklad IC vlaky z hlavného mesta SR do Košíc s odchodom z Bratislavy o 6.01 h, 11.59 h aj 18.01 h. Rovnako tak aj IC vlak z Viedne do Košíc. Takmer naplnené sú napríklad aj rýchliky z hlavného mesta do Košíc, ktoré z Bratislavy vyrážajú o 6.13 h, 8.13 h a 10.13 h a 12.13 h.

Napĺňajú sa už aj niektoré nedeľné (22. 12.) vlaky. IC vlak s odchodom o 6.01 h z Bratislavy smerom do Košíc, je na 97 % obsadený. Na 98 % je už vypredaný aj IC vlak, ktorý štartuje z hlavného mesta o 11.59 h a smeruje do Košíc. Rovnakú obsadenosť hlási aj IC vlak z Viedne do Košíc. Dva pondelkové (23. 12.) spoje sú už tiež naplnené na 98 %. Ide o IC vlak, ktorý vyráža napoludnie z Bratislavy a smeruje do Košíc, a tiež IC vlak z Viedne do Košíc.

ZSSK počas minuloročných sviatkov od 21. decembra 2018 do 7. januára 2019 prepravila 1,67 milióna cestujúcich. Počas týchto dní dopravca vypravil celkom 24 144 vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas, teda s meškaním do 5 minút, až 22 589 spojov (93,6 %) a meškanie nad päť minút zaznamenalo 1555 vlakov (6,4 %). Priemerné meškanie všetkých „sviatočných“ vlakov bolo 1,09 minúty.