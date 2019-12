Tento rok nebol, v januári má prísť. Trump vystúpi na fóre v Davose

Agentúre Reuters to povedal zdroj oboznámený so situáciou. Päťdesiaty ročník WEF sa bude konať od 21. do 24. januára. Účasť na tohtoročnom zasadnutí Trump zrušil pre rozpočtovú krízu, s ktorou sa americká vláda potýkala na prelome minulého a tohto roka.

Organizátori v januári na zasadnutí očakávajú zhruba tri tisícky účastníkov z celého sveta. Medzi témy bude patriť okrem iného boj proti klimatickým zmenám. Trump pritom krátko po nástupe do funkcie oznámil zámer odstúpiť od parížskej klimatickej dohody z roku 2015.