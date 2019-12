Byty sú drahé, a ešte zdražejú

Vtedy ceny nehnuteľností s nárastom nezamestnanosti náhle klesli a ľuďom zostali na krku drahé hypotéky a lacné byty. Analytici teraz tvrdia, že scenár sa opakovať nebude. Na budúci rok si však za byty mierne priplatíme.

Cena za štvorcový meter bytu sa aktuálne podľa štatistík Národnej banky Slovenska pohybuje priemerne na úrovni 1 603 eur. Podľa odhadov UniCredit Bank by na budúci rok ceny bytov mali ísť hore o 1,3 percenta a na ďalší rok o 1,5 percenta. S miernym zdražením sa však počítalo aj na rok 2019 a ceny napokon vystrelili hore až o desatinu. Najžiadanejšie byty sú na Slovensku 2-izbové, ktorých cena oproti vlaňajšku stúpla o 9,4 percenta a pri 3-izbových až o 12 percent.

Úvery sú mimoriadne lacné, keďže Európska centrálna banka sa lacnými peniazmi snaží naštartovať hospodársky rast. Bytov je na Slovensku vo veľkých mestách málo a najhoršia je situácia v Bratislave.

„Je to veľmi nezvyčajná situácia, aby sa úrok, za ktorý si peniaze požičiavate, začínal nulou. Žiaľ, ponuka na trhu je veľmi malá, keďže developeri nestíhajú stavať dostatočný počet bytov. Vysoký dopyt a nízka ponuka znamenajú veľký tlak a rekordné rasty cien,“ hovorí Peter Porubský z portálu Nehnuteľnosti.sk.

Byty sa čoraz viac predávajú ešte pred samotnou výstavbou. Bývať v novom tak môžete až o rok či dva aj v prípade, keď ste už za nehnuteľnosť zaplatili. Najväčší záujem majú ľudia stále o novostavby.

S rastom životnej úrovne Slovákov a vyššími platmi sa ľudia rozhodujú svoje peniaze vložiť práve do nehnuteľností. Niektorí Slováci kupujú byty najmä ako investíciu a následne ich ponúkajú do prenájmov. Zníženie cien bytov či domov sa neočakáva ani pri aktuálnom spomaľovaní rastu ekonomiky. „Nízka ponuka na trhu a lacné hypotéky budú aj naďalej pôsobiť ako katalyzátor rastu,“ komentujú situáciu na slovenskom trhu analytici portálu Nehnuteľnosti.sk.

„Realitný trh rekordne rastie, medziročne o desiatky percent. Vzhľadom na nízku ponuku sú kupujúci ochotní platiť stále vyššie ceny,“ konštatujú analytici. Pri nákupe bytu či domu hrajú do karát záujemcom nízke hypotéky, s ktorými ako keby sa vrece roztrhlo.

Závratné ceny bytov v centre Bratislavy

Pri cene nehnuteľnosti vždy rozhoduje veľkosť, poloha či dostupnosť bytu. V centre Bratislavy stojí priemerne jeden štvorcový meter od 6-tisíc do 8-tisíc eur. Cena 3-izbového bytu v Starom Meste vzrástla medziročne o 25 percent, byt si tu dokážete kúpiť v priemernej cene za 310-tisíc eur.

Dvojciferný nárast cien nehnuteľností je aj v Prešove či Trenčíne, kde ceny vzrástli oproti minulému roku až o 20 percent. V roku 2018 ste si vedeli kúpiť 3-izbový byt v Trenčíne za 79-tisíc eur, dnes však je hodnota bytu už 96-tisíc eur. Prešov eviduje nárast oproti minulému roku o 17-tisíc eur, cena bytov sa tu pohybuje na hranici 100-tisíc eur.

Hodnota bytov medziročne v treťom kvartáli vzrástla. Hlavným ťahúňom rastu priemernej ceny 2-izbových bytov boli novostavby, ktoré najmä v centre Bratislavy zdvihli cenu o 22 000 eur. V ostatných slovenských mestách bol priemerný nárast cien 2-izbových bytov oproti minulému roku na úrovni 9,1 percenta. V Žiline ste si mohli kúpiť 2-izbový byt v roku 2018 za 87-tisíc eur, v treťom štvrťroku 2019 byt sál už 99-tisíc eur. Pokles ceny za dvojizbový byt je viditeľný v Košiciach III a v Nitre, kde hodnota bytu klesla o 2-tisíc eur a byt tu stojí 89-tisíc eur.

NBS stláča brzdu

„Nevidno nejaký veľký problém, ktorý by mohol donútiť ľudí, developerov alebo banky k nejakej radikálnej zmene,“ dodáva Porubský. Investícia do nehnuteľností je stále najstabilnejšou možnosťou, ako môžete zhodnotiť svoje financie. No po kúpe nehnuteľnosti je dobré pripraviť sa aj na ďalšie výdavky, ktoré si je dobre prerátať ešte pred samotnou kúpou.

Od Nového roka však Národná banka Slovenska sprísni podmienky na získanie hypotéky. Dnes je možnosť splátku úveru stanoviť na úroveň 80 percent mesačného príjmu žiadateľa, no od roku 2020 bude úver poskytnutý už len v hodnote 60 percent. Zmena sa dotkne len nových záujemcov o hypotekárny úver. Viacero ľudí využíva aj dofinancovanie svojej hypotéky pomocou spotrebného úveru, to však bude po Novom roku finančne náročnejšie.