Slovenská ekonomika koncom roka zaberie, odhaduje rozpočtová rada

Dynamika slovenského hospodárstva by mala v závere roka zrýchliť. Predikuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojej krátkodobej prognóze, podľa ktorej by mohol medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) v poslednom tohtoročnom kvartáli dosiahnuť 2 %.