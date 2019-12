Porušil zákon a bude pykať? Vallo môže za propagačné video prísť o 12 platov

VIDEO: Pozrite si video, ktorým Vallo mohol porušiť zákon.

Vallo nakrútil video, v ktorom propaguje charitatívnu organizáciu Človek v ohrození. Verejní funkcionári však majú podľa ústavného zákona zákaz vystupovať v reklame. Môžu byť za to pokutovaní vo výške 12 platov, čo by vo Vallovom prípade znamenalo sumu 72 576 eur.

Vallovi sa od decembra zvýšil základný plat o polovicu, na 6 048 eur mesačne. Niektorých Bratislavčanov to pobúrilo, keďže v rovnakom čase im radnica oznámila zvýšenie daní o 50 percent. Bratislavčania majú navyše platiť aj za parkovanie, a to napriek tomu, že nepribudli nové parkovacie miesta.

„Môže pán primátor vystupovať ako verejný funkcionár v reklame? Nie je za to pokuta v podobe už tých zvýšených platov? Je zarážajúce, že nám zvýšil dane, a jemu zvýšili plat,“ obrátil sa na denník Pravda pán Vojtech z Bratislavy.

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zakazuje starostom a ďalším zástupcom ľudu „používať svoju osobu v reklame“. Vallo nakrútil video, nad ktorým je napísané: „Matúš Vallo má rád Bratislavu a má rád aj skutočný darček“ s tým, že ide o pomoc deťom, rodinám či farmárom a nabáda ľudí, aby si kúpili produkty z e-shopu skutocnydarcek.sk.

„Mohlo by ísť o porušenie zákona, keďže ide o reklamu. Do konca roka spadajú primátori v tomto smere ešte pod mestskú komisiu, ktorá by sa tým zaoberala, ak by dal niekto podnet. Ak bude po novom roku ešte parlamentná schôdza a bude zasadať aj výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, navrhnem, aby sa tým výbor zaoberal,“ hovorí podpredseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Róbert Puci (Smer). Podľa neho má na posúdenie tohto prípadu výbor od januára kompetencie v zmysle novely zákona bez ohľadu na to, že aktivita pána Valla sa udiala v decembri.

Zákony sú napísané jasne

Vallo má na celú vec iný právny výklad a cez hovorcu odkazuje, že „nie je založený dôvod na začatie konania pre porušenie zákona“. Poukazuje na dva aspekty. V oboch prípadoch však výklady zákonov z radnice právne krívajú.

„Pán primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podporil myšlienku charitatívnej organizácie Človek v ohrození a uvedenou podporou nijakým spôsobom neprispel k reklame s cieľom uplatňovania na trhu,“ reagoval hovorca primátora Peter Bubla.

Podľa zákona je reklama definovaná ako „predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu“.

Nezisková organizácia Človek v ohrození sa snaží presadiť podobne ako iné charitatívne organizácie, ktoré rovnako predávajú svoje produkty. Na trhu charitatívnych organizácií je množstvo subjektov a tieto neziskovky kupujú a predávajú produkty a služby, majú účtovníctvo, aktíva, príjmy, výdavky a dosahujú plusové alebo mínusové hospodárske výsledky. Prispievateľov spravidla oslovujú práve reklamou.

Radnica tiež odkazuje, že ústavný zákon 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa Valla netýka.

„Z článku 2 citovaného zákona vyplýva, že na verejných funkcionárov, ktorí sú primátormi mesta Bratislavy, Košíc a ostatných krajských miest, sa tento ústavný zákon nevzťahuje a uvedené ustanovenie nie je možné vykladať inak, ako taxatívne,“ reagoval tiež Bubla.

Ústavný zákon sa však novelou z 31. januára 2019 doplnil tak, že sa týka aj „primátorov miest“. Pôvodný zákon hovoril o starostoch obcí, ale pod nich dôvodová správa zahŕňala aj primátorov. V dôvodovej správe k zákonu z roku 2004 sa totiž k vysvetleniu článku 2 doslova okrem iného píše:

„Návrh ústavného zákona sa vzťahuje aj na predstaviteľov územnej samosprávy, a to na starostov obcí (primátorov miest).“ Tiež zákon o obecnom zriadení upravuje postavenie primátora tak, že sa naň vzťahujú ustanovenia o starostovi.

Nie je charita ako charita

Riaditeľ organizácie Človek v ohrození Braňo Tichý reagoval, že nevie o tom, že by mal primátor Vallo zákaz vystupovať v reklame.

„Myslím si, že toto nie je reklamná kampaň a biznisový produkt. Ide o charitu a rôzni ľudia v týchto pozíciách to podporujú, ja v tom nevnímam žiaden problém,“ povedal Tichý. Podľa neho je cieľom kampane, do ktorej sa okrem primátora zapojili aj rôzni herci, propagovať ich aktivity na Slovensku aj v zahraničí.

„V charitatívnom e-shope možno kúpiť konkrétne veci, ktoré potom distribuujeme v konkrétnej krajine,“ dodal Tichý. Osobnosti vo vianočnej kampani, ktorá má podľa neho úspech, vystupujú bez honorára.

Ak by Vallovi propagácia prešla, išlo by o precedens. Na trhu je množstvo charít, ktoré majú väčšinou pozitívnu reputáciu, ale svoju charitu majú napríklad aj extrémisti.

Z prostredia charity prišiel do politiky aj exprezident Andrej Kiska, ktorý po biznise v nebankovkách pôsobil v Dobrom anjelovi. Ďalší spoluzakladateľ tejto charity však Kiskovi vyčítal, že ju zneužil na politiku.