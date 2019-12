Plyn cez Ukrajinu potečie aj naďalej, dohodu už len doladia

Moskva a Kyjev sa vo štvrtok počas rokovaní v Berlíne dohodli na tranzite ruského zemného plynu do EÚ cez Ukrajinu.

Moskva a Kyjev sa vo štvrtok počas rokovaní v Berlíne dohodli na tranzite ruského zemného plynu do EÚ cez Ukrajinu. S odvolaním sa na vyhlásenie podpredsedu EK pre medziinštituci­onálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča o tom informovala agentúra DPA.

„Som veľmi rád, že po mimoriadne intenzívnych rozhovoroch môžem vyhlásiť, že v princípe bola dosiahnutá dohoda vo všetkých kľúčových bodoch,“ povedal Šefčovič. Detaily týkajúce sa dohody, ktorá zatiaľ nebola zverejnená, by mali byť podľa jeho slov prediskutované v piatok.

Predstavitelia Ruska a Ukrajiny sa vo štvrtok stretli v Berlíne, aby dosiahli novú dohodu o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu ešte pred tým, ako momentálne platná dohoda vyprší 31. decembra.

Pre Úniu, ktorá rokovania sprostredkovala, ide o dôležitú otázku, keďže niekoľko členských štátov je závislých od plynovej infraštruktúry vedúcej z Ruska cez Ukrajinu.

Vzhľadom na to, že na budúci rok by mali byť do prevádzky uvedené hneď dva nové ruské plynovody obchádzajúce územie Ukrajiny, snažil sa Kyjev v rámci rokovaní uzavrieť s Moskvou dlhodobú dohodu o tranzite.

Vzťahy Ruska a Ukrajiny sa vyostrili po tom, ako Moskva v roku 2014 anektovala Krymský polostrov.