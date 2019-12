Revolúcia na internete. Prichádza super rýchla 5G sieť

Štát ponúkne do elektronickej aukcie frekvencie, ktoré sú najdôležitejšie na úspech mobilnej siete piatej generácie (5G). Rýchlosť tejto siete je až stonásobne vyššia ako súčasnej LTE. V prvom momente to bežný občan ani nedokáže využiť a bude to plus skôr pre priemysel, neskôr to pomôže pri komunikácii autonómnych vozidiel, riadení umelej inteligencie a holografických zobrazovaniach.

Štát aj na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ má povinnosť prideliť frekvenčné pásma 470 až 790MHz do 30. júna 2020. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) umožnil verejnú konzultáciu, a teda predkladať príspevky k verejnému obstarávaniu do 5. februára budúceho roka a následne v prvom kvartáli odštartovať prideľovanie frekvenčného pásma.

Pre nákladnosť a zložitosť architektúry 5G siete sú vytýčené ciele členských štátov Európskej únie, aby do roku 2025 pokryli a zabezpečili neprerušované pokrytia 5G sieťou aspoň všetky mestské oblasti. U nás by to v prvej fáze boli všetky krajské mestá a zároveň pokrytie diaľnic, paneurópskych železničných koridorov a riečnych ciest medzinárodného významu.

„Úrad zobral do úvahy pri vyvolávacích cenách aj to, že potrebujeme, aby operátori investovali do infraštruktúry. Toto je trend z celého sveta,“ vysvetľuje predseda úradu Vladimír Kešjar. Pri výstavbe 5G siete oproti LTE je niekoľkonásobne vyššia finančná náročnosť.

Aký bude konečný výnos z aukcie pre štát, okomentoval riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra Milan Mizera so slovami: „Výnos bude taký, aký bude apetít účastníkov výberového konania.“ Regulačný úrad neplánuje zvýhodňovať operátora, ktorý prišiel na náš trh ako posledný, čo ocenila konkurencia.

Operátori na otázku Pravdy, či sa plánujú zapojiť do konzultácií, svorne odpovedali, že dokumenty si musia najskôr naštudovať. Do konzultácie neboli zaradené frekvenčné pásma 3.4–3.8 GHz. Tie sú, ako vysvetľuje Orange Slovensko, potrebné pre plnohodnotné 5G z pohľadu rýchlostných parametrov a samotnej výstavby siete.

Chýbajúca je takisto Národná stratégia pre 5G, ktorú považujú za kľúčovú z pohľadu budúcnosti priemyslu a rozvoja krajiny.

„Spustenie 5G prevádzky pre našich zákazníkov patrí medzi naše strategické priority a už dnes máme prevažnú väčšinu vysielačov technologicky pripravenú na nasadzovanie novej siete. Vzhľadom na termíny a investično-technologickú náročnosť možno spúšťanie 5G na Slovensku predbežne očakávať v roku 2021.“ uviedol Tomáš Palovský, manažér korporátnych vzťahov Orange Slovensko.

„Pridelenie frekvencie je iba prvý krok. Až po tom, čo budeme vedieť, aký typ a rozsah spektra sa nám podarilo vydražiť, je možné rozpracovať časový plán na nasadenie 5G siete,“ odpovedal Michal Korec, hovorca pre služby a financie Slovak Telekomu.

Záujem sa očakáva aj od tretieho operátora na Slovensku spoločnosti O2 Slovakia.

Sieť 5G je aj súčasť geopolitických bojov, keďže o jej budovanie a technológie vedú vo svete súboj najmä USA a Čína.