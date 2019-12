Teplý suchý föhn ohrozuje lyžiarov

Na začatie umelého zasnežovania je potrebné, aby teplota vzduchu bola minimálne –3 stupne Celzia a bezvetrie. Lyžiarske strediská nevedia jednotne povedať, či sneh vydrží aj cez Vianoce, zostávajú však pozitívne a veria, že sneh na horách vydrží a začne mrznúť, aby privítali milovníkov zimných športov.

V Jasnej sú zatiaľ pokojní

V Jasnej pod Chopkom v Nízkych Tatrách sa zatiaľ lyžuje naplno a ľudia si vychutnávajú horské lúče slnka. V utorok bolo na zjazdovkách v Jasnej na Chopku 7 stupňov a 11 stupňov nižšie na Bielej Púti, kde je však aktuálne 60 cm snehovej pokrývky. Počas noci sú teploty pri hranici bodu mrazu. Stredisko ponúka viac ako 50 km zjazdoviek.

„V Bachledke sú otvorené 3 zjazdovky, ostatné zjazdovky je potrebné ešte dosnežiť, čo pri terajších teplotách nie je možné. Na zjazdovkách, ktoré sú v prevádzke, je približne 30–40 cm snehu,“ hovorí Martina Múdra zo Ski Bachledka.

V sobotu bola odštartovaná aj lyžiarska sezóna vo Veľkej Rači v Oščadnici, kde spustili prvú zjazdovku v časti Dedovka. „Stále pokračujeme v intenzívnom zasnežovaní a ďalšie zjazdovky plánujeme otvoriť pri mrazivom počasí už čoskoro,“ informujú. Zimná sezóna 2019/2020 je odštartovaná a lyžuje sa na Štrbskom plese, Tatranskej Lomnici, Ski Telgárt či na Donovaloch, kde si milovníci zimných športov prídu na svoje.

Dávate prednosť lyžovačke doma či v zahraničí? Ak si môžete vybrať, kde budete lyžovať, dáte prednosť domácim zjazdovkám či zahraničným? doma v zahraničí nelyžujem Zobraziť výsledky ankety doma 50,7% v zahraničí 35,3% nelyžujem 14,0%

Strediská bez lyžiarov

„Veríme, že teploty pôjdu nižšie a príde aj nádielka prírodného snehu. Ak však nie, postačia mrazy a my si sneh zabezpečíme. Momentálne máme vysnežené dve hlavné zjazdovky v lokalite Paseky, a to na 90 %. Sneh je ponechaný v kopách, upravovať budeme tesne pred Vianocami. Veríme, že počas vianočných sviatkov sa vo Vrátnej lyžovať bude,“ hovorí Natália Šimová z Vrátnej doliny. Nateraz je to však horšie. Na internetovej stránke strediska zverejnili odkaz pre lyžiarov: „Veľmi nás to mrzí, ale nepriaznivý vývoj počasia nás donútil otvorenie strediska v zmysle zachovania snehových podmienok odložiť.“ Teplota vzduchu vo Vrátnej bola v stredu +6 stupňov Celzia.

Na západe Slovenska na Pezinskej babe sa lyžovalo ešte cez víkend, ale od 16. 12. 2019 je prevádzková doba vlekov prerušená až do odvolania. V stredu bola aktuálna teplota v lyžiarskom stredisku +8 stupňov a snehu je tam 0 až 15 cm.

Nula centimetrov snehu hlásia lyžiarske strediská SKI Čertovica, Ski Čierny Balog, Starý Smokovec, Podbanské SKI, Zuberec – Janovky, Jasenská dolina, winter park Martinky, Snowland – Valčianska dolina, Čičmany, Zochova chata – Piesok, Ski Makov, SKI PARK Kubínska hoľa.

Prílev teplého vzduchu pociťujú aj zahraničné lyžiarske strediská v Alpách, kde mestá v ich blízkosti očakávajú teploty počas týždňa až +20 stupňov Celzia.

.....

VIDEO: Sneh je to, čo lyžiari potrebujú. Na Štrbskom plese bola prvá tohtoročná lyžovačka na Mikuláša.