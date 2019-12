U.S. Steel nevidí budúcnosť ružovo. Pec je odstavená, investície odložené

Podmienky na európskom trhu s oceľou sa nezlepšujú. Americký U.S. Steel sa preto zatiaľ nechystá opätovne naštartovať odstavenú vysokú pec v košickej fabrike a odkladá aj niektoré plánované investície. Týkať sa to má vyše stomiliónovej investície do novej linky na výrobu elektrotechnickej ocele, nazývanej aj dynamo linka. Ako informovala americká spoločnosť U.S. Steel vo svojom výhľade hospodárskych výsledkov na štvrtý kvartál, podmienky na trhu v Európe zostávajú slabé a priemerné realizované ceny klesli.

„Hospodárske indikátory v regióne naznačujú, že ťažké trhové podmienky pravdepodobne budú pokračovať aj v roku 2020. Na základe tohto hodnotenia zostáva jedna z troch vysokých pecí odstavená a spoločnosť odložila investičné výdavky do dynamo linky v roku 2020,“ uvádza koncern.

Investíciu v hodnote 130 miliónov amerických dolárov do novej linky na výrobu elektrotechnickej ocele pritom do svojho košického závodu U.S. Steel oznámil začiatkom tohto roka. Jej výrobná kapacita má byť približne 100 tisíc ton ročne. Spustenie linky bolo plánované v štvrtom kvartáli 2020.

Hutnícky koncern pritom v predchádzajúcich mesiacoch urobil v reakcii na nepriaznivú situáciu na európskom trhu s oceľou viacero opatrení. Od mája tohto roku bol v košickom podniku na niekoľko mesiacov zavedený štvordňový pracovný týždeň. Samotný U.S. Steel v auguste navrhoval so štvordňovým pracovným týždňom pokračovať, odborári s tým však nesúhlasili. Neskôr sa s vedením spoločnosti dohodli na skrátenom pracovnom čase na mesiace december a január.

Okrem toho sa hutnícka fabrika rozhodla v júni odstaviť vysokú pec číslo 2. Ďalším krokom v reakcii na nezlepšujúcu sa situáciu na trhu s oceľou v Európe bolo júlové oznámenie vedenia U.S. Steelu, že v období do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500 ľudí. Začiatkom decembra sa zase objavila informácia, že košický U.S. Steel v reakcii na trhové podmienky zvyšuje svojim zákazníkom ceny.