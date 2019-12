Vyššie platy, bonus. V Kii už vedia, aké budú výplaty počas troch rokov

V Kia Motors Slovakia v piatok podpísali novú kolektívnu zmluvu. Pre agentúru SITA to potvrdil predseda odborov Miroslav Chládek. Kolektívna zmluva je podpísaná na štyri roky, jej mzdová časť však má platnosť tri roky.

Podľa Chládka je rast platov nastavený tak, ako ho navrhla automobilka, odborom nakoniec prešlo každoročné vyplácanie jednorázového bonusu vo výške 400 eur. Či sú odbory spokojné, pritom Chládek povedať nechcel.

„Bola to vôľa zamestnancov a my sme ju rešpektovali,“ uviedol. Podľa jeho slov to možno ukáže až čas. Podpis kolektívnej zmluvy na niekoľko rokov totiž označil za dvojsečnú zbraň. „V dobrých časoch to môže byť nevýhodné, v zlých však akási istota,“ zhodnotil na záver Chládek.

Boj o vyššie mzdy začal v žilinskej Kia Motors Slovakia ešte v októbri tohto roku. Odbory zverejnili svoj návrh znenia novej kolektívnej zmluvy 10. októbra, dominovalo v ňom zvýšenie základnej mzdovej tarify o 80 eur. Potom plynula 30-dňová lehota na odpoveď automobilky. Tá však následne informovala, že na predloženie mzdového protinávrhu potrebuje ďalších 20 dní. Dôvodom bol zámer podniku upraviť bonusový systém tak, aby napĺňal legislatívne podmienky na odvodové a daňové úľavy pre zamestnancov. Prvé kolo kolektívneho vyjednávania odštartovalo 25. novembra. Automobilka zamestnancom ponúkla v budúcom roku mesačné prilepšenie o 129 eur. Dopad na zamestnanca v roku 2021 mal byť 88 eur a v ďalšom roku 82 eur. Odborársky návrh predpokladal dopad na úrovni 122 eur, avšak týkal sa iba jedného roka.

V rámci základnej mzdovej tarify navrhovali odbory mesačný rast o 80 eur, Kia Motors Slovakia v nasledujúcom roku zvýšenie o 90 eur a v dvoch ďalších o 60 eur. V rámci príplatku za poobednú zmenu, ako aj rizikového príplatku boli návrhy oboch strán totožné, v prvom to bol rast na 0,40 eura za hodinu a v druhom na 0,70 eura za hodinu v roku 2020 ako aj v rokoch 2021 a 2022. Čo sa týka príplatku za nočnú prácu, zástupcovia zamestnancov žiadali navýšenie na 1,70 eura za hodinu, automobilka ponúkala totožný rast v budúcom roku, následne však išla nad odborársky návrh a v roku 2021 navrhla rast na 1,90 eura a v ďalšom roku na 2 eurá.

Odbory následne akceptovali takmer celý návrh automobilky, sporili sa o výšku jednorázového bonusu, ktorý do svojich požiadaviek doplnili odborári. Tí ho požadovali v sume 400 eur za každý rok počas platnosti kolektívnej zmluvy, fabrika im ponúkala 300 eur. Podmienkou bol splnený výrobný plán a odpracovaná doba. Ešte po stretnutí v piatok 13. decembra pritom odborári informovali o pretrvávajúcich rozporoch v mnohých oblastiach, problematické malo byť odstupné nad rámec zákona, 13. mzda – dochádzkové kritériá, 14. mzda – dochádzkové a produkčné kritériá a stanovenie produkčného plánu, výrobný bonus (možnosť krátenia disciplinárkou, produkčné kritériá a stanovenie produkčného plánu) ako aj jednorazový bonus (výška bonusu, produkčné kritériá, krátenie bonusu). Napokon v pondelok 16. decembra zamestnancom odkázali, že sa s automobilkou dohodli.

Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 2006. Výroba automobilov, ako aj motorov bola spustená v decembri 2006. V súčasnosti Kia na Slovensku zamestnáva viac ako 3 800 ľudí. Spoločnosť patrí medzi najväčších výrobcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu opustilo už viac ako 3,4 milióna vozidiel a 5 miliónov motorov.