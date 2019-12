Rusi stratili záujem o skupinu G7: Netúžime vrátiť sa

Rusko úplne stratilo záujem pripojiť sa k skupine G7, ktorá združuje najsilnejšie ekonomiky sveta. Vyhlásil to v piatok námestník ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov.

Moskva stratila členstvo v tejto skupine v roku 2014 po násilnej okupácii a anexii ukrajinského Krymu.

Rusko sa summitov zúčastňovalo od roku 1997. Americký prezident Donald Trump dal už niekoľkokrát najavo, že chce, aby bola Moskva opäť pozývaná na vrcholné schôdzky. Proti návratu sa ale postavil americký Kongres, ktorého Snemovňa reprezentantov členstvo Ruska začiatkom decembra podmienila „rešpektovaním územnej celistvosti ruských susedov“. Zdržanlivo alebo odmietavo reagovali aj Nemecko, Francúzsko a Británia.

„Je to ako ‚o nás bez nás‘, nikto sa nás nepýtal, či o to stojíme,“ komentoval Rjabkov debaty o prijatí Ruska späť do skupiny najvyspelejších štátov. Prianie Ruska zapojiť sa „bolo oslabené ešte dlho pred rokom 2014, ale potom zmizlo úplne,“ vyhlásil ruský diplomat.

„Nielenže nemáme žiadnu túžbu sa vrátiť, ale ani nás príliš nezaujímajú podmienky, ktoré si pre to táto skupina alebo niektorí jej členovia kladú,“ poznamenal Rjabkov podľa agentúry TASS.

Členmi skupiny G7 sú Spojené štáty, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Taliansko a Japonsko. Budúci summit G7 sa má konať v roku 2020 v americkom Camp Davide.