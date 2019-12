ÚRSO škrtlo časť podpory uhlia, utlmilo to rast cien elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) znížil podporu domáceho uhlia a aj preto elektrina zdražela menej. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz s tým, že keby úrad v plnej miere zohľadnil len návrhy od regulovaných subjektov, priemerná cena elektriny by stúpla viac.

„Škandálom môže byť akurát tak nepochopenie odbornej problematiky zo strany politikov, ktorí zneužívajú pre ľudí citlivú tému energií, aby sa dostali pred voľbami za každú cenu do médií. Ich tvrdenie, že vo faktúrach sa tak na pálenie domáceho uhlia poskladáme na budúci rok sumou až do 147 miliónov eur, je nezmysel,“ tvrdí Igaz s tým, že v skutočnosti je to naopak.

ÚRSO podľa jeho slov cenovým rozhodnutím pre Slovenské elektrárne určil na tento účel pre rok 2020 sumu 116 416 000 eur. Skonštatoval, že ide o medziročné zníženie sumy na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia oproti roku 2019 o zhruba dva milióny eur.

„Toto zníženie dosiahol znížením tarify za prevádzkovanie systému pre rok 2020 pre spoločnosť Slovenské elektrárne z 5,1428 eura za megawatthodinu (MWh), na 5,1200 eur/MWh. Aj vďaka tomu sa koncová cena elektriny pre slovenské domácnosti zvýši od 1. januára 2020 priemerne iba o 7,63 %,“ vysvetlil. Igaz zároveň dodal, že keby úrad v plnej miere zohľadnil len návrhy od regulovaných subjektov, priemerná cena elektriny by stúpla o 14,64 %.

Opozičná strana SaS začiatkom týždňa vyzvala ÚRSO, aby prehodnotil cenové rozhodnutie pre elektrinu vyrobenú v uhoľnej elektrárni Nováky (ENO). Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka budúci rok zdražie elektrina aj preto, lebo pre elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia odsúhlasil ÚRSO cenu vyššiu o 56 %. „Namiesto 85,70 eura/MWh, to má teraz byť 133,80 eura. Vo faktúrach sa tak na pálenie domáceho uhlia poskladáme na budúci rok sumou až do 147 miliónov eur,“ uviedol Sulík. Podľa liberálov by sa malo čo najskôr ukončiť dotovanie spaľovania uhlia, ktoré nadmerne zaťažuje životné prostredie.