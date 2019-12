Rýchlocestu R7 otvoria aj s hrdzavými stenami. Pozrite si video

VIDEO: Pozrite si, ako vyzerá rýchlostná cesta R7 pár mesiacov pred spustením do prevádzky a to, ako vysvetlil odborník zo strany koncesionára hrdzavé protihlukové ste­ny.

Prevádzkový riaditeľ Zero Bypass Limited Tomáš Bežilla uviedol, že hrdza na protihlukových bariérach nie je nedostatok. „Daný materiál je drahý, nejde o žiadne lacné riešenie ani o snahu ušetriť finančné prostriedky,“ vysvetlil. Protihukové steny sú vyrobené z ocele zvanej corten, ktorá koroduje prirodzene a vytvára tak protikoróznu ochranu navrchu, ktorá zabraňuje ďalej pokračovaniu korózie dovnútra materiálu. „Vytvára tým prirodzenú ochranu materiálu ako takého,“ ozrejmil Bežilla.

Napriek tomu že sú momentálne niektoré časti stien hrdzavé, do času spustenia rýchlostnej cesty do prevádzky by už malo byť všetko v poriadku. Konečný, stabilizovaný stav a celkové stmavuntie by mali steny dosiahnuť zhruba o dva až tri mesiace.