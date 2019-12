Chorváti pôjdu opäť voliť, vyberú si expremiéra alebo prezidentku

Bývalý sociálnodemokra­tický premiér Zoran Milanović po sčítaní 95 percent hlasov získal v prvom kole chorvátskych prezidentských volieb takmer 30 percent, a stretne sa tak v druhom kole so stredopravou prezidentkou Kolindou Grabarovou-Kitarovičovou z vládnucej Chorvátskej demokratickej spoločenstvo (HDZ).

Doterajšia prezidentka skončila s takmer 27 percentami hlasov druhá. Na treťom mieste sa podľa takmer konečných výsledkov s 24 percentami umiestnil nezávislý kandidát Miroslav Škoro, ktorý je populárnym spevákom s konzervatívnymi a nacionalistickými voličmi. S odvolaním sa na oznámenie chorvátskej štátnej volebnej komisie o tom informovala agentúra AP. Druhé kolo volieb by sa malo uskutočniť 5. januára.

Hlasovanie bolo považované za test popularity súčasnej konzervatívnej vlády, ktorá začiatkom budúceho roka preberá predsedníctvo v Rade Európskej únie. V najnovšom členskom štáte EÚ malo 3,8 milióna oprávnených voličov možnosť vyberať z 11 kandidátov. Iba Grabarová-Kitarovičová, Milanović a Škoro mali ale podľa odhadov reálnu šancu uspieť.

Napriek daždivému počasiu hlasovalo v nedeľu viac voličov ako v posledných prezidentských voľbách v roku 2014. Okolo poludnia už odhlasovalo o 100 000 voličov viac ako pred piatimi rokmi.

Predvolebné prognózy predpovedali, že Grabarová-Kitarovičová by v druhom kole expremiéra Milanovića porazila, ale v dueli so Škorom by mal navrch krajne pravicový kandidát.

Funkcia chorvátskeho prezidenta je prevažne reprezentatívna. Formálne prezident stojí na čele ozbrojených síl a reprezentuje krajinu v zahraničí.