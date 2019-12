Rady ekonómov pre II. pilier: Povinný vstup, agresívna stratégia

Ak sa do konca tohto roka nič mimoriadne neudeje, druhý pilier má za sebou ďalší úspešný rok. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (SDSS) Miroslav Kotov. Sporitelia podľa neho od začiatku tohto roka zaznamenali kladné zhodnotenie úspor vo všetkých fondoch.

„Pri garantovaných fondoch to bolo v rozpätí 1 percenta až 5,6 percenta, pri negarantovaných fondoch to bolo 10,9 percenta až 27,5 percenta,“ povedal. Akciové trhy zaznamenali rast v globálnom meradle. Darilo sa aj dlhopisovým fondom, keď poklesy úrokových sadzieb podľa Kotova zvýšili cenu dlhopisov, čo sa prejavilo na tohtoročnej výkonnosti. „Je však nutné podotknúť, že to bolo pozitívne pre tohtoročné zhodnotenie fondov, vytvára to však horšie podmienky do budúcich období,“ dodal.

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri mali k 13. decembru tohto roka na svojich účtoch takmer 9,25 miliardy eur. V garantovaných dlhopisových fondoch sa nachádzalo 6,7 miliardy eur a v negarantovaných akciových, indexových a zmiešaných fondoch vyše 2,54 miliardy eur. Takmer tri štvrtiny majetku sporiteľov sa tak nachádzajú v garantovaných fondoch a necelá jedna štvrtina v negarantovaných fondoch.

Ekonómovia: Zle umiestnené úspory

Najväčším problémom druhého dôchodkového piliera je zlé umiestnenie úspor, a to bez ohľadu na rizikový profil investora. Uvádza sa to v analýze, ktorú vypracovali viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor a ekonóm Pavol Povala.

„Aj keby sme uvažovali o čisto dlhopisových fondoch, sporitelia stratili v uplynulých 15 rokoch oproti zahraničným benchmarkom zhruba dve miliardy eur. Pri štandardných alokáciách do akcií je to násobne viac,“ tvrdia.

Kritizujú tiež výšku poplatkov pre dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré sú podľa nich na vyššej hodnote, ako majú podobné schémy vo svete. „Súčasná situácia je výsledkom kombinácie veľmi negatívnych politických zásahov do systému a nepresvedčivej výkonnosti správcovských spoločností,“ uviedli Ódor s Povalom. Na to, aby sa záujmy sporiteľov dostali na prvé miesto, v druhom penzijnom pilieri musia podľa nich nastať radikálne zmeny.

Povinný vstup, štátny fond

Autori analýzy odporúčajú určiť pre dôchodkové spoločnosti agresívnejšie investičné stratégie a znížiť poplatky, ktoré správcovia dôchodkových fondov inkasujú od sporiteľov.

„Ekonomicky lákavou alternatívou je podľa nás aj zriadenie centralizovaného štátneho fondu, ktorý by mohol priniesť významné úspory z rozsahu pre sporiteľov,“ uvádza sa v materiáli. Za kľúčové považujú dobre nastaviť v legislatíve najmä vstup sporiteľov do druhého piliera a počiatočnú investičnú stratégiu.

„Navrhujeme, aby bol vstup do druhého piliera povinný pre každého novo vstupujúceho na trh práce,“ uviedli Ódor s Povalom. Zároveň by sa týmto sporiteľom umožnilo z kapitalizačného piliera vystúpiť do dvoch, troch rokov od vstupu. V súčasnosti je pritom vstup do druhého piliera dobrovoľný. Môžu doň vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, následne však sporiteľ už svoje rozhodnutie nemôže zmeniť a účasť je povinná.

Obmedziť možnosti voľby

Druhým dôležitým rozhodnutím by bolo podľa dvojice ekonómov počiatočné umiestnenie úspor do fondov. Sporiteľ by mal podľa nich sám rozhodnúť o tom, kde sa budú jeho príspevky do druhého piliera investovať.

„Vzhľadom na relatívne nízku úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku navrhujeme, aby otázka investičnej stratégie bola voľbou z limitovaného počtu alternatív,“ uvádza sa v analýze. Podľa skúseností zo zahraničia by na začiatku sporenia mala smerovať do akcií väčšina prostriedkov. „Na Novom Zélande je to 80 percent, target-date fondy v USA majú počiatočný podiel akcií prevažne medzi 80 až 100 percent,“ tvrdia autori analýzy.

Allianz – Slovenská DSS vznikla koncom septembra 2004. Jej jediným akcionárom je Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Ide o najväčšiu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorá v súčasnosti spravuje úspory klientov v sume 2,88 miliardy eur, čo je takmer tretina z celkového objemu úspor v druhom pilieri.