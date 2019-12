Práca sa v budúcom roku bude hľadať ťažšie

Situácia na trhu práce na Slovensku sa podľa spoločnosti Manpower zhoršuje. Kým od začiatku tohto roka do tretieho štvrťroka bol vývoj na trhu práce veľmi pozitívny, v poslednom štvrťroku tohto roka náborové plány zamestnávateľov na Slovensku klesajú.

Pre agentúru SITA to uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz. „Prvý štvrťrok 2020 bude mať podľa našich prieskumov nulapercentný náborový index, čo je za posledných sedem rokov najhorší index,“ povedala. Neistota v ekonomike sa podľa nej odzrkadľuje hlavne na výrobných spoločnostiach. „Tendencia neistoty a negatívneho dopadu pokračuje a bude pokračovať aj v prvom štvrťroku 2020,“ tvrdí Rumiz.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu novembra tohto roka oproti októbru klesla o 0,02 percen­tuálneho bodu na 4,92 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,17 percen­tuálneho bodu. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič. Úrady práce evidovali na konci novembra 135 507 dispo­nibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s októbrom ide o pokles o 685 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 4 020 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,01 %. Medzimesačne to znamenalo pokles o 0,03 percen­tuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,26 percen­tuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci novembra tohto roka 165 562 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 740 osôb, v porovnaní s novembrom vlaňajška je to menej o 6 309 ľudí.

