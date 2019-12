Francúzi vytrvalo štrajkujú proti Macronovej reforme penzií

Štátna železničná spoločnosť SNCF v utorok oznámila, že nevyjde šesťdesiat percent rýchlovlakov a regionálnych vlakov a 80 percent vlakov spájajúcich veľké francúzske mestá a parížskych prímestských spojov.

Podľa riaditeľa SNCF prišla spoločnosť počas trojtýždňových protestov o 400 miliónov eur. V Paríži v utorok bez obmedzenia jazdilo len šesť zo šestnástich liniek metra. Problémy panujú v hlavnom meste tiež v autobusovej doprave.

Utorok je už dvadsiatym dňom protestov proti dôchodkovej reforme – tá by mala podľa prezidenta Emmanuela Macrona zjednodušiť súčasný dôchodkový systém, ktorý je podľa neho nespravodlivý, neefektívny a príliš komplikovaný. Teraz obsahuje 42 rôznych dôchodkových plánov. Zákonnou hranicou pre odchod do penzie má zostať 62 rokov. Prostredníctvom bonusov a zliav chce ale vláda motivovať ľudí k odchodu na odpočinok až v 64 rokoch. Príslušníci niektorých profesií by po reforme prišli o výhody, hlavne o predčasný odchod do dôchodku.

Obe strany sú tvrdohlavé

Vláda premiéra Édouard Philippa aj odbory sú pri rokovaniach neústupné. Stretnutie z minulého týždňa riešenie sporu neprinieslo. Ďalšie kolo rozhovorov odborárov s príslušnými ministrami sa uskutoční 7. januára. Šéf odborového zväzu CGT Philippe Martinez ale už na 9. januára ohlásil ďalší veľký štrajk.

„Návrhy, ktoré sú na stole, sú dobré,“ zdôraznil pozíciu vlády vysoký komisár pre dôchodky Laurent Pietraszewski. Podľa neho vláda chce vykonať „veľkú spoločenskú zmenu“, ktorú sľubovala Francúzom pred voľbami.

Štátna železničná spoločnosť očakáva dopravné problémy počas celého týždňa. „Nie je dôvod, aby sme s tým teraz prestali,“ povedal v utorok zástupca železničiarov v odborovom zväze CGT Laurent Brun.

Štrajk stojí stámilióny

Nový riaditeľ SNCF Jean-Pierre Farandou denníku Le Monde povedal, že trojtýždňové protesty už spoločnosť pripravili o 400 miliónov eur. Ovplyvní to podľa neho hospodárske výsledky SNCF za celý tento rok. Farandou dúfa, že sa situácia na železnici už v januári opäť upokojí. Napriek štrajku podľa neho spoločnosť počas predvianočného víkendu prepravila 800 000 cestu­júcich.

Protestné akcie výrazne ovplyvnili tiež mestskú hromadnú dopravu v Paríži. Okrem ľudí, ktorí priamo štrajkujú, zaznamenal mestský dopravný podnik RATP podľa denníka Le Parisien tiež nezvyčajne vysoký počet zamestnancov, ktorí sú v posledných týždňoch na nemocenskej.

Počas prvého týždňa štrajkov bolo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tento rok zamestnancov RATP na nemocenskej trikrát viac, v druhom týždni dokonca štyrikrát. Podľa Le Parisien týmto spôsobom pracovníci dopravného podniku štrajk podporili bez toho, aby prišli o svoj plat.