Rusko už nikdy nebude impériom, nemá na to zdroje, tvrdí Lukašenko

Medzinárodné spoločenstvo nenechá len tak, ak sa Rusko pokúsi narušiť zvrchovanosť Bieloruska. Povedal to v utorok prezident Lukašenko v rozhovore, ktorý poskytol ruskej rozhlasovej stanici Echo Moskvy a v ktorom sa nevyhýbal kritickým vyjadreniam na adresu Moskvy.

„Ak sa Rusko pokúsi narušiť našu zvrchovanosť, viete, ako zareaguje medzinárodné spoločenstvo. Budú vtiahnutí do vojny. Západ a NATO to (predpokladané ohrozenie suverenity Bieloruska) už nebudú tolerovať, pretože to budú považovať za vlastné ohrozenie. A v niečom budú mať pravdu,“ vyhlásil autoritársky bieloruský prezident, ktorý čas od času kritickými slovami na adresu Moskvy nešetrí, hoci Rusko zostáva jeho najdôležitejším spojencom.

Lukašenko okrem iného tiež povedal, že Rusko už nikdy nebude impériom. „Veľmi vás sklamem. Rusko už nikdy nebude impériom. Nemá na to zdroje,“ povedal moderátorovi Echa Moskvy. „Všetko ste kúsok po kúsku stratili. Všetko. Jedinou príčinou toho ste vy sami (Rusko),“ dodal prezident.

V ďalšej časti rozhovoru tiež Moskve vyčítal, že každý rok vo vzťahu k Minsku „uťahuje skrutky“ a zvyšuje ceny. Poukázal pritom napríklad na bieloruský deficit v obchodnej výmene s Ruskom vo výške deväť miliárd dolárov a tvrdil, že Rusko nechce Bielorusku predávať zemný plyn za ruble.

„Od určitého okamihu budovanie nášho zväzku … to začalo ísť dole,“ konštatoval Lukašenko. „Keď sa okolo Vladimira Vladimiroviča (Putina) začali formovať pragmatici, obchodníci, mysleli si, že budú žiť bez všetkých, že nepotrebujú Bielorusko, na ktoré budú potichu tlačiť. Ekonomika je tam dobrá, tak zvýšime ceny energetických surovín,“ povedal bieloruský prezident.

Lukašenko, ktorý vládne svojej krajine pevnou rukou už dlhšie ako štvrťstoročie, sa spolieha na lacnú ruskú energiu a ruské pôžičky, udržujúce v chode bieloruskú ekonomiku v sovietskom štýle. Kremeľ ale vystavil Bielorusko tlaku zvýšením cien ropy a plynu a znížením dotácií.

Lukašenko sa 7. decembra stretol v Soči s Putinom. Vďaka tejto schôdzke sa obe krajiny údajne priblížili k vyriešeniu nezhôd týkajúcich sa dodávok ropy a plynu. Lukašenko sa ale podľa médií vyjadril, že sa nevzdá bieloruskej nezávislosti. Niektorí jeho krajania sa však obávajú, že by chystané dohody o prehĺbení ekonomickej integrácie mohli vydláždiť cestu k pohlteniu krajiny Ruskom. Tieto obavy vyvolala už ruská anexia ukrajinského Krymu v roku 2014.