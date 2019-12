Vlak na Krym Ukrajina trestne stíha ako nezákonné prekročenie hraníc

Prokuratúra to v stredu oznámila na sociálnej sieti Telegram. Prvý ruský vlak, vypravený z Petrohradu, v stredu ráno ráno dorazil do krymského Simferopolu cez 19 kilometrov dlhý most spájajúci polostrov s ruskou pevninou.

Kyjev, rovnako ako veľká väčšina svetového spoločenstva, považuje Krymský polostrov za súčasť Ukrajiny. Rusko ho anektovalo v roku 2014 po úteku proruského prezidenta Viktora Janukovyča z Kyjeva.

Krymský most spája polostrov s Ruskom od vlaňajšieho mája, železničnú dopravu na ňom ruský prezident Vladimír Putin otvoril v pondelok v kabíne rušňovodiča. V ten istý deň Ukrajina poslala do Moskvy protestnú nótu.

V stredajšom vyhlásení prokuratúry sa uvádza, že „podobné akcie okupačnej mocnosti hrubo porušujú štátnu zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a svedčia o tom, že Rusko pohŕda všeobecne uznávanými zásadami a normami medzinárodného práva“.

Ruské železnice majú v pláne vypravovať vlaky na Krym z 11 ruských miest. Cena spiatočného lístka z Petrohradu je najmenej 3500 rubľov (51 eur), z Moskvy najmenej 2966 rubľov (43 eur). Podľa ruských médií sa predalo už 57 000 lístkov.