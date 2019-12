Úsek s tunelom Višňové je pretek s časom, rozsekajú ho na štyri časti

„V prípade stavby D1 s tunelom Višňové sme pred vypísaním súťaže na nového zhotoviteľa. V marci 2019 totiž došlo k ukončeniu kontraktu medzi NDS a zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo – Dúha, nakoľko zhotoviteľ deklaroval, že nie je schopný dokončiť dielo bez dodatočných platieb,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

V dohode o ukončení kontraktu sa NDS prioritne sústredila na tri ciele – uspokojenie oprávnených pohľadávok podzhotoviteľov zhotoviteľa, minimalizovanie predĺženia výstavby a dodržanie všetkých pravidiel Európskej únie, aby nebolo ohrozené spolufinancovanie zo strany EÚ.

„Všetky tieto podmienky sme úspešne splnili,“ podotkla hovorkyňa diaľničiarov. Pôvodná zmluvná cena výstavby tohto úseku bola 409,8 milióna eur bez DPH.

Pre čo najrýchlejšie dokončenie úseku D1 s tunelom Višňové je proces verejného obstarávania rozfázovaný na štyri etapy.

„Ako prvý sa začne súťažný dialóg na úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, vrátane tunela Višňové. Nasledovať bude súťaž na stredisko údržby, vrátane regionálneho operátorského pracoviska, ako tretie vyhlásime verejné obstarávanie na technológiu tunela a poslednou bude súťaž na diaľničné odpočívadlo Turie,“ priblížila Michalová. Predpokladané dokončenie úseku s tunelom Višňové je v roku 2023, dokedy je ešte možné využiť peniaze EÚ v programovom období 2014 – 2020.

VIDEO: Pozrite si novembrové zábery z nedokončeného obchvatu Žiliny. Je na nich vidno, čo všetko ešte na jednej z kľúčových diaľnic chýba. Bude dokončená v roku 2023?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR pri rozhodovaní ako ďalej so stavbou D1 pri Višňovom označilo za najdôležitejšie vyplatenie všetkých subdodávateľov a minimalizovanie meškania výstavby.

„Zhotoviteľ nebol schopný dokončiť stavbu a z Višňového odišiel sám. Pozitívom je, že subdodávatelia sú už vyplatení a pripravili sa súťažné podklady. Úsek plánujeme dokončiť do roku 2023 a bude financovaný z eurofondov,“ priblížila pre agentúru SITA rezortná hovorkyňa Karolína Ducká s tým, že o každom kroku preto informujú aj zástupcov Európskej komisie.

Tri plánované, jeden odovzdaný

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) odovzdala v tomto roku do užívania jediný z troch plánovaných nových úsekov diaľnice D1.

Motoristi využívajú podľa plánu od polovice decembra iba diaľničný úsek Budimír – Bidovce pri Košiciach v dĺžke zhruba 15,5 kilometra. Vybudovala ho ako jeden z mála na čas spoločnosť Skanska SK, a. s., za tri roky za zmluvnú cenu 197,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Na ďalšie dva úseky D1 pri Žiline – Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (11,3 km) a Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (13,5 km) si vodiči ešte musia počkať. V prvom prípade do budúceho roka a v druhom najskôr do roku 2023. Výstavba týchto dvoch meškajúcich úsekov sa začala ešte začiatkom, resp. v lete roka 2014, ukončená mala byť vo februári a v decembri tohto roka. Prvý z nich stavia združenie na čele so spoločnosťou Doprastav, a. s., druhý stavalo, no nedokončilo združenie Salini Impregilo, S. p. A., a Dúha, a. s. NDS po ukončení zmluvy s týmto zhotoviteľom momentálne pripravuje nový tender na dokončenie úseku D1 s tunelom Višňové (7,5 km).

Tunely Ovčiarsko a Žilina v budúcom roku

Susedný úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s tunelmi Ovčiarsko a Žilina je podľa diaľničiarov stavebne takmer dokončený. Zmluvná cena prác predstavuje 427,2 milióna eur bez DPH. Do prevádzky ho plánujú odovzdať spoločne s diaľničným privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina v budúcom roku. Stavba privádzača v dĺžke 2,6 km je vo výstavbe dva roky, hotová mala byť v júni tohto roka, jej zhotoviteľom je spoločnosť Metrostav, a. s.

Triblavina mešká

V omeškaní je aj stavba mimoúrovňovej križovatky Triblavina na úseku D1 Bratislava – Senec. Spoločnosť Porr, s. r. o., začala s prácami na križovatke ešte v apríli 2015, pôvodne mala byť hotová v lete 2017, následný termín dokončenia bol v novembri tohto roka. Križovatku Triblavina plánuje NDS napokon sprejazdniť až v budúcom roku.