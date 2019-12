Donovaly budú túto zimu obzvlášť upchaté

V úseku od kilometra 16,5 nad Starými Horami až po kilometer 27,5 za Donovalmi totiž nebudú tento rok cestári používať žiadny chemický posyp, iba inertný. To môže spôsobiť obmedzenia v plynulosti premávky a hrozí aj to, že tento horský priechod bude zatvorený častejšie ako po minulé roky.

Problémy na tomto úseku môže cez zimu spôsobiť najmä kombinácia hrubej vrstvy utlačeného snehu a poľadovica. Kompetentní sú si vedomí, že bude viacero situácií, keď autá – najmä kamióny – nebudú môcť cez Donovaly bezpečne prejsť. Práve v takýchto situáciách budú musieť horský priechod uzatvárať. V prípade, že sa tak stane, polícia bude autá odkláňať cez Šturec a v prípade mimoriadnej situácie ich zastaví už pri hraniciach s Maďarskom.

Ide o ochranu vodných zdrojov

Chemický posyp sa na tomto úseku nemal používať už zopár rokov, najmä z dôvodu ochrany vodných zdrojov. "Chemický posyp sa na základe rozhodnutia príslušného orgánu nemal používať ani predtým z dôvodu ochrany vodných zdrojov, ale nie vždy sa to dodržiavalo, najmä keď počas zimy a sústavného sneženia dochádzalo ku kritickým situáciám,“ uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. Zároveň však dodal, že ak by sa v chemických posypoch pokračovalo, boli by ohrozené vodné zdroje, ktoré by mali zvýšené chloridy.

"Sme pripravení na zimnú údržbu ciest a horských priechodov. Máme špeciálne zariadenia aj na rozbíjanie ľadu. Chemický posyp môžeme v danom úseku použiť iba za súhlasu správcu vodného zdroja, ale ten nemáme. Cestujúca verejnosť bude musieť zniesť obmedzenia,“ uviedol predseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC) Ján Havran.

Zároveň dodal, že by podľa neho mohli na danom úseku použiť posyp chloridom horečnatým, ktorý Slovenská agentúra životného prostredia považuje za ekologickú alternatívu. Na Slovensku sa používa v ochranných pásmach vodných a liečivých zdrojov. BBRSC ho využíva na horskom priechode Šturec, no na Donovaloch ho zatiaľ použiť nemôžu napriek tomu, že je účinný aj pri extrémne nízkych teplotách.

Potrebujú štúdiu

Aj keď Banskobystrický kraj nie je vlastníkom spomínanej cesty I/59, ktorá skončí tento rok bez chemického posypu, zabezpečuje na nej údržbu na základe zmluvných podmienok so Slovenskou správou ciest.

"Údržba je na našich pleciach. Ak by sme na spomínanom úseku používali chemický posyp, mohli by sme ohroziť vodné zdroje. Výnimky nie sú, budeme striktne dodržiavať nariadenia a daný úsek posypávať inertným materiálom,“ uviedol predseda kraja.

K takémuto výsledku podľa neho dospeli po rokovaní s vodohospodármi a ostatnými zástupcami kompetentných orgánov. Na to, aby sa mohol horský priechod na Donovaloch posypávať chloridom horečnatým, ktorý je pre životné prostredie menej škodlivý, bolo potrebné vypracovať štúdiu. Tú však v tejto sezóne už vypracovať nestihnú napriek tomu, že na nej kompetentní trvajú. Jej vypracovanie bude trvať niekoľko mesiacov. Podľa Havrana je však BBRSC na zimu pripravená. V skladoch má podľa neho 19 400 ton soli a 35 000 ton inertného materiálu.