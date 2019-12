Gazprom zaplatil Ukrajine 2,9 miliardy USD, Kyjev stiahne žaloby

Gazprom minulý piatok so zástupcami Ukrajiny podpísal protokol o päťročnom pokračovaní tranzitu ruského plynu cez ukrajinské územie ďalej do Európy. Jednou z podmienok bolo uhradenie spomínanej sumy ruskou stranou a to, že Ukrajina na oplátku stiahne všetky ďalšie žaloby, o ktorých súdy zatiaľ nerozhodli, napísala AFP.

Finálna dohoda by tak mala byť podpísaná ešte do konca roka. Na základe dohody by mala Ukrajina podľa Gazpromu v budúcom roku prepraviť do Európy 65 miliárd metrov kubických ruského plynu, zatiaľ čo teraz je to 90 miliárd ročne. V rokoch 2021 až 2024 klesne ročný tranzit na 40 miliárd metrov kubických ročne. Päťročný kontrakt obsahuje aj klauzulu o možnom predĺžení dohody na ďalších desať rokov.

Hovorca ukrajinskej energetickej spoločnosti Naftogaz potvrdil, že firma už spomínanú sumu dostala.

Ukrajina je kľúčovou cestou pre prepravu zemného plynu z Ruska k európskym zákazníkom. Dlhoročné spory sú sprievodným javom zhoršených vzťahov medzi Kyjevom a Moskvou po ruskej anexii Krymu a vypuknutí povstania proruských separatistov na východe Ukrajiny.

Cez Ukrajinu putuje plyn aj na Slovensko. Pre Kyjev je tranzit ruského plynu dôležitý, pretože z neho finančne profituje. Ukrajina, Slovensko, ale aj ďalšie krajiny, napríklad Poľsko či Spojené štáty, sa preto stavajú proti sprevádzkovaniu plynovodu Nord Stream 2. Ten spojí Rusko a Nemecko po dne Baltského mora, a vyhne sa teda tradičným tranzitným krajinám, predovšetkým práve Ukrajine.

Vlani Gazprom dodal do Európy viac ako 200 miliárd metrov kubických plynu.