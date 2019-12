Európske meny 2019: Zvíťazila britská libra, padla turecká líra aj forint

V roku 2020 by mala väčšina týchto mien klesať, česká koruna by mohla, naopak, mierne posilniť. Ukazuje to analýza spoločnosti Purple Trading, ktorá sa zameriava na obchodovanie na burze.

Pre britskú libru bol vývoj udalostí veľmi pozitívny. V uplynulom roku voči euru posilnila o 6,8 percenta. Momentálne sa obchoduje okolo 0,83 eura za libru. „Brexit bol vo veľkej časti roka 2019 veľkou neznámou. Po voľbách je však jasno. Otázkou zostáva, aký bude ďalší vývoj v prechodnom období a aké obchodné dohody si Británia dojedná s EÚ a ďalšími krajinami,“ povedal ČTK analytik Purple Tradingu Jaroslav Tupý.

Najhoršiu výkonnosť medzi európskymi menami v roku 2019 zaznamenala turecká líra, ktorá voči euru oslabila o 6,8 percenta.

„Popri globálnych rizikách k tomu prispel predovšetkým turbulentný vývoj v Turecku, kde sa tamojší prezident snaží podporiť ekonomický rast, keď komunálne marcové voľby neboli priaznivé pre jeho stranu. Vymenil guvernéra centrálnej banky, ktorý zariadil pokles úrokovej sadzby o 12 percent od júna 2019 k dnešku, čo prirodzene vyvolalo na líru veľký tlak,“ popísal situáciu Tupý. V roku 2020 by podľa neho líra mala pokračovať v oslabovaní.

Slabý bol voči euru aj maďarský forint, ktorý v novembri dosiahol hodnotu 337,27, čo bol historicky najslabší kurz. Odvtedy síce nepatrne posilnil, analytici však neočakávajú, že by sa trend oslabovania mal čoskoro zmeniť.

„Problém pre forint je nízka úroková sadzba 0,9 percenta, ktorú udržuje maďarská centrálna banka. V uvoľnenej menovej politike bude pravdepodobne pokračovať, aby podporila rast v čase spomalenia globálnej ekonomiky,“ odhadol Tupý.

Forint od začiatku roka voči euru stratil takmer tri percentá a v roku 2020 by podľa agentúry Reuters mal oslabiť o ďalšie 1,1 percenta.

Poľský zlotý patril k stabilnejším menám, voči euru v roku 2019 posilnil o 0,4 percenta. Pre rok 2020 je však predpoveď negatívna a mal by oslabiť o 0,5 percenta. „Dôvodom je jednak globálne spomaľovanie a tiež predpokladané zvyšovanie zahraničného dlhu,“ poznamenal Tupý.