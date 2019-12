Slováci objavujú hotely, návštevnosť raketovo rastie

Marek Harbuľák Autor: Robert Hüttner, Pravda

Zvýšenému cestovnému ruchu dopomohli aj vládou zavedené rekreačné poukazy, ktoré platia od januára 2019. Vyšší nárast turistov zaznamenali všetky kraje na Slovensku. Letné mesiace boli v znamení rekordov v počte prenocovaní a návštevnosti. "Aj keď sme zaznamenali medziročný nárast zahraničných turistov o 8,6 %, rast domácich turistov bol ešte vyšší, a to o 16 %,“ hovorí prezident Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky Marek Harbuľák.

Prečo bol rok 2019 pre slovenský cestovný ruch významný?

Jedným z hlavných dôvodov, ktorý spôsobil takýto výrazný nárast záujmu o služby cestovného ruchu, je pozitívny ekonomický vývoj. Máme rekordnú zamestnanosť, mzdy rastú, a to spôsobuje, že ľudia míňajú viac peňazí na služby cestovného ruchu. Ďalším je aj rastúca ponuka a kvalita služieb v cestovnom ruchu. Služby poskytované u nás doma sa v mnohých parametroch vyrovnajú tým v zahraničí. Potvrdzujú to hodnotenia a recenzie na cestovateľských portáloch.

V čom vidíte atraktivitu pre Slovákov pri ich dovolenke v rodnej krajine?

Je to rastúcou kvalitou služieb a ponukou. Slovensko vie ponúknuť peknú prírodu, množstvo prírodného bohatstva, ako sú termálne či liečivé pramene, hory, množstvo kultúrnych aj historických pamiatok. Tieto danosti spolu s rastúcou ponukou a kvalitou služieb dokážu osloviť nielen Slovákov, ale aj zahraničných návštevníkov, aby dovolenkovali na Slovensku. Nemôžeme však zabudnúť na destinačný manažment. Kvalita propagácie a prezentácie rastie, predovšetkým v regiónoch, a to prostredníctvom organizácií cestovného ruchu. Tým zase pomáhajú dotácie na propagačné a prezentačné aktivity.

Pomohlo zavedenie rekreačných poukazov slovenským hotelierom v tomto roku?

Určite áno a nielen hotelierom. Účinky zavedenia tohto podporného nástroja sa prejavili počas letnej sezóny, výrazný nárast prenocovaní vidíme aj po skončení letnej sezóny. Tu by som však rád zdôraznil, že z tohto nástroja neprofitujú len hotelieri. Príspevok je naviazaný na min. 2 prenocovania. A to hlavne z dôvodu, že podľa štatistík až 80 % všetkých tržieb turistov tvoria tí turisti, ktorí prenocujú. Turisti nemíňajú svoje peniaze iba na ubytovanie, míňajú aj na stravu v reštauráciách či bufetoch, navštevujú hrady, zámky, akvaparky, využívajú množstvo ďalších služieb. Tento fakt môžeme doložiť napríklad výrazným nárastom tržieb v stravovacích službách. Ten medziročne zaznamenal viac ako 26 % nárast. V konečnom dôsledku z toho profituje celý reťazec podnikateľov – od farmára, dodávateľa až po obec, ktorá vyberá daň za ubytovanie či iné dane a poplatky.

Evidujú hotelieri aj problémy s rekreačnými poukazmi?

Keďže ide o novinku, ktorá funguje prvý rok, aj tu sa nájdu nejaké drobnosti, ktoré sa ale dajú riešiť. Najviac zaťažuje hotelierov administratíva spojená s opravami a doplňovaním dodatočných údajov o ubytovaných hosťoch. Tieto požiadavky vznikajú v momente, keď zamestnanci preukazujú výdavky spojené s využitím služieb a pri overovaní oprávnenosti týchto výdavkov. Tieto nedostatky sa dajú odstrániť na strane ubytovateľov, ako aj tých, ktorí účtujú tieto výdavky. Nie je to nič zásadné, časom sa to určite zlepší.

V porovnaní s minulým rokom o koľko vzrástol počet domácich turistov na Slovensku v roku 2019?

<An>Za prvých deväť mesiacov na Slovensku využilo ubytovacie služby takmer 5 miliónov turistov. Z toho takmer 3 milióny tvorili Slováci. Domáci turisti realizovali celkovo takmer 9 miliónov prenocovaní (8 961 498 pr­enocovaní), čo je medziročný nárast o viac ako 16 %.

Aký bol počet slovenských dovolenkárov a zahraničných turistov na Slovensku?

Aj keď sme zaznamenali medziročný nárast zahraničných turistov o 8,6 %, rast domácich turistov bol ešte vyšší, už spomínaných 16 %. To rozloženie počtu návštevníkov sa posledné roky pohybuje na úrovni 40 % zahraniční a 60 % domáci turisti.

Aké lokality sú pre Slovákov atraktívne v našej krajine?

Ak sa pozrieme na štatistiky podľa krajov, tak vidíme, že predovšetkým v letnom období je u Slovákov najobľúbenejší Žilinský a Prešovský kraj. V týchto krajoch sme v letnom období zaznamenali aj výrazný medziročný nárast, ktorý bol vysoko nad 20 %. No polepšili si aj ostatné kraje.

V ktorých mesiacoch najviac ľudia cestovali za dovolenkou na Slovensku?

Najviac ľudí cestuje na dovolenku tradične v letných mesiacoch, aj keď v posledných rokoch sa tie rozdiely medzi letnými a ostatnými mesiacmi zmenšujú. Tento rok vidíme vysoký nárast počtu prenocovaní v mesiacoch september i október. Súvisí to s trendom skracovania dovoleniek a zároveň viacerých dovoleniek počas roka. Ľudia si plánujú niekoľko kratších dovoleniek počas roka, a to nielen v letných mesiacoch.

Kde sa eviduje najväčší nárast prenocovaní?

Tento nárast súvisí priamo s návštevnosťou regiónov. Teda najvyšší nárast u domácich sme zaznamenali v Žilinskom a Prešovskom kraji. V týchto krajoch to bol viac ako 20 % medziročný nárast v počte prenocovaní v letnom období a v septembri.

Koľko priemerne prenocoval Slovák v ubytovacích zariadeniach?

Priemerná dĺžka prenocovania u domácich návštevníkov bola 2,7 noci, čo je viac oproti cudzincom, kde priemerná dĺžka prenocovania bola 2,4. V niektorých krajoch však priemerná dĺžka pobytu bola vyššia, napr. v Trenčianskom kraji dosiahla hodnotu 4 prenocovania. To môže súvisieť s ponukou a pobytmi v kúpeľných zariadeniach, kde je štandardne priemerná dĺžka pobytu vyššia ako pri iných službách.

Museli hotelieri navýšiť svoje kapacity v ubytovacích zariadeniach?

Nie nemusia, kapacity sú dostatočné, no v čase najvyššej sezóny, či už letnej alebo zimnej, sú viaceré ubytovacie zariadenia plne vyťažené. Ubytovanie však turisti nájdu v množstve iných hotelov, penziónoch, či v súkromí. Vidíme však trendy výrazne skoršej rezervácie ubytovania, preto odporúčame návštevníkom a turistom, aby si nenechávali plánovanie dovolenky na poslednú chvíľu, pretože nie vždy môže mať nimi preferované zariadenie voľné kapacity.

Môžeme očakávať v roku 2020 ešte väčší nával slovenských a zahraničných turistov v ubytovacích zariadeniach?

Očakávame, že v roku 2020 bude záujem o Slovensko rásť. Dôvodom je naďalej pozitívny hospodársky rast v Európe, aj keď v niektorých odvetviach sa tempo rastu znižuje, no záujem o Európu ako destináciu stále trvá, rastie aj chuť ľudí cestovať a využívať služby cestovného ruchu. V prípade Slovákov očakávame, že sa nárast výraznejšie prejaví práve v zimnej sezóne, a to z dôvodu využívania práve rekreačných poukazov. Nárast bude určite pozitívny, no zrejme už nebude taký výrazný ako práve tento rok.

Myslíte si, že plánované vytvorenie ministerstva pre cestovný ruch by bolo dobrým krokom pre Slovensko?

To je rozhodnutie politikov. My pociťujeme potrebu, aby sa cestovnému ruchu ako odvetviu venovala väčšia pozornosť. Ak sa nastavia vhodné podmienky pre podnikanie, tak vidíme, že cestovný ruch dokáže byť výrazným odvetvím, ktoré rozvíja regióny, vytvára pracovné miesta a stimuluje domácu ekonomiku. Na tvorbe lepších podmienok pre využitie tohto potenciálu sa musia podieľať viaceré rezorty. Tie musia spoločne hľadať riešenia. V každom prípade dlhodobo žiadame, aby vytváraniu lepších podmienok pre rozvoj cestovného ruchu venovala pozornosť aj vláda. Nástrojov, ako to dosiahnuť, je viacero, treba vybrať ten najefektívnejší.