Rozdiel vo vnímaní elektromobility u nás a v zahraničí je priepastný

Juraj Uleha, zakladateľ starupovej spoločnosti Voltia, ktorá dodáva dodávky pre kuriérske spoločnosti po celej Európe, tvrdí, že v západnej časti Európy je elektromobilita absolútnou súčasťou života. Rozdiel vo vnímaní elektromobility u nás a v zahraničí je podľa neho priepastný, no napriek tomu vidí na Slovensku zlepšenie a ľudia podľa neho prichádzajú elektromobilite na chuť.

Juraj Ulehla Autor: archív JU

Kedy prišla prvá myšlienka vytvoriť elektrododávku Voltia?

Elektromobilitu riešime od roku 2011. Najprv sme sa pozreli na situáciu ekonomicky. Chceli sme robiť segment, kde sa elektrické autá používajú každý deň vo veľkej miere a s veľkým počtom kilometrov. Segment elektrických úžitkových áut bol ten, ktorý nás zaujal práve preto, že každé desiate auto v Európskej únii je dodávka. Po osobných autách je to teda druhý najpočetnejší segment. Začali sme preto počítať, koľko musí človek na elektrickom úžitkovom aute najazdiť, aby sa mu to ekonomicky oplatilo. Potom sme hľadali technológiu, čoho dôsledkom bolo to, že sme postavili vlastný ekosystém – elektrické úžitkové autá, v tom čase s vymeniteľnými batériami. Keďže sme potrebovali cenu technológie výrazne znížiť, po štyroch rokoch, v roku 2015, prišla myšlienka, že vezmeme malé úžitkové auto – najlepšie vo svojej triede a skúsime z neho spraviť čo najväčšie auto pre segmenty, ktoré ho používajú. Tento segment je extrémne rýchlo rastúci, hlavne vo veľkých mestách. Zmenili sa klientske preferencie a ľudia nechodia do obchodov, no tovar chodí za nimi domov. Veľa úžitkových áut najazdí veľa kilometrov. Preto je tento segment zaujímavý nielen z hľadiska ušetrenia CO2, ale aj z ekonomického hľadiska. Hľadali sme preto riešenie – ekologické úžitkové auto s cenou pod 40-tisíc eur. To sa nám práve podarilo prestavbou modelu Nissan eNV-200.

Aký je rozdiel medzi vnímaním elektromobility u nás a v zahraničí?

Ten rozdiel je veľmi citeľný. Zatiaľ čo v západnej Európe, odkiaľ pochádza 95 percent našej produkcie, si odborná i laická verejnosť už nekladie otázku, či elektromobilita, ale koľko stojí mesačný lízing takéhoto auta, či kde sa dá zohnať výhodnejšia karta na nabíjanie. Ako spoluzakladateľ spoločnosti Greenway, ktorá poskytuje služby nabíjania v CEE, vidím rozdiel v tom, že zatiaľ čo v západnej Európe sú takýchto firiem stovky, vo východnej Európe by sme ich spočítali na prstoch jednej ruky a na Slovensku je ich dokonca ešte menej. Tam je vidieť myslenie ľudí a je zrejmé, že v tomto smere zaostávame. Elektromobilita je v západnom svete absolútnou súčasťou života. Na Slovensku sa to však výrazne zlepšilo, ale ešte stále má drvivá väčšina verejnosti prehnané a zbytočné obavy z elektromobility. Jej úspech sme však mohli vidieť po spustení dotácií, ktoré sa vyčerpali v priebehu menej ako štyroch minút. Znamená to, že už aj na Slovensku je veľký počet záujemcov o elektrické autá akéhokoľvek typu. Záujem násobne prekračuje dotačnú sumu, ktorá bola na to vyhradená (6 miliónov eur, pozn. redakcie). To znamená, že ľudia prišli elektromobilite na chuť.

Viacerí vyčítajú elektromobilom ich vysokú cenu v porovnaní s benzínovými či naftovými autami. Pôjde ich cena časom dole?

<An>Samozrejme. Je to technológia ako každá iná. Všetci vieme, koľko stáli prvé televízory či počítače. Akákoľvek technológia, ktorá sa postupne vyvíja, ide postupom času s cenou dole. Ak si vezmeme napríklad solárne panely, tie za 10 rokov klesli 300-násobne. Takisto to bude aj v elektromobilite. Dnes už sa nekladie otázka či klesnú, ale kedy sa dostanú na takzvanú cenovú paritu. Elektrické auto je totiž vyrobené z oveľa menšieho počtu komponentov ako dieselové auto, hlavne motor či prevodovka. Elektrický motor je podstatne jednoduchší. To znamená, že je jednoduchšia aj jeho údržba. K tomu je ešte aj efektívnejší ako klasický benzínový či dieselový motor. Analýzy ukazujú, že cena za elektromobily by mala ísť dole niekde v rokoch 2025 až 2030, no nie je vylúčené, že to bude aj skôr. V tomto období by však mali začať byť elektrické autá predávané pod cenu klasických naftových a benzínových motorov. Na svete máme dve miliardy automobilov, no elektrických áut sa ročne predá zhruba 2 až 2,5 milióna. Automobilky vyrábajú takéto autá v tisícových sériách, v lepšom prípade v desaťtisícových sériách. Možno tri automobilky na svete vyrábajú viac ako 100-tisíc elektromobilov ročne. Keď sa začnú tieto autá vyrábať v sériách ako štandardné modely, to znamená v miliónových sériách, v momente ich cena klesne. Je to otázka veľmi blízkeho času, zároveň však platí, že akékoľvek elektrické autá sú z hľadiska prevádzky už dnes troj- až štvornásobne lacnejšie ako tie klasické. 100 kilometrov bežného dieselového alebo benzínového auta stojí 5 až 8 eur, podľa typu a spotreby auta. Pri elektrickom aute je táto cena rovnako troj- až štvornásobne nižšia. Ak keď je dnes ešte elektrické auto pri kúpe drahšie ako klasické auto, tak pri používaní je elektrické auto omnoho ekonomickejšie a rozdiely sú, dá sa povedať, až priepastné.

A čo strach z ich dojazdu? Nie je to obmedzujúce?

Často sa s touto otázkou stretávame najmä v strednej a vo východnej Európe. Náš segment sú hlavne kuriérske spoločnosti, kde majú autá trasu do veľkej miery predurčenú a často aj opakovanú. V mestách, kde sa naše elektrické úžitkové autá používajú, ako je napríklad Paríž či Londýn, je niekedy problém najazdiť denne aj 50 kilometrov, pričom takéto autá majú dnes dojazd okolo 200 kilometrov. Elektrické autá nie sú ešte dnes stavané na to, aby jazdili dlhé trasy po diaľniciach, no v segmente dodávok nie je žiadny problém a tých 200 kilometrov je plne postačujúcich a často nie sú ani zďaleka využívané na maximum.

Nebude v budúcnosti problém s batériami do elektromobilov?

Je to technológia ako akákoľvek iná. Takisto by sme sa mohli opýtať, či nebude problém s komponentmi do televízorov, mobilov či notebookov a konvenčných automobilov. Odpoveď teda znie: nie, nebude dôvod, aby nastal takýto problém. Tak ako sme si ako ľudstvo dokázali vždy zabezpečiť potrebné zdroje, tak sa hlavne tie moderné batérie začnú vyrábať z materiálov, ktoré sú bežne dostupnejšie. Dôvodom je hlavne cena. Keď chceme, aby cena batérií elektrických áut klesla, je logické, že sa musia používať aj komponenty, ktoré sú dostupnejšie. Vývoj smeruje tým smerom, že batérie budú efektívnejšie a z lacnejších a dostupnejších materiálov.

Niektorí vedci spochybňujú ekologickosť elektromobilov. Ako to teda je? Sú naozaj také zelené, ako sa o nich hovorí?

Tak ako väčšina odbornej verejnosti pred viac ako 10 rokmi rozporovala globálne otepľovanie, dnes je presný opak. Je len hŕstka vedcov, ktorí zanovito tvrdia stále to isté, no drvivá väčšina odbornej verejnosti má v tom jasno. Pri elektromobiloch je situácia podobná. Misky váh sa veľmi rýchlo nakláňajú v prospech elektromobility. Neexistujú ekonomické ani sociálne argumenty, ktoré by hovorili proti elektromobilite. Práve naopak, je to ďalší technologický posun ľudstva správnym smerom k udržateľnému rastu. Nie je možné, aby sme čiernym zlatom – ropou – kŕmili hospodársky rast celého sveta a pritom totálne zničili celú planétu.