Analytik: Mali sme sa a máme sa dobre. Nemôže to trvať večne

„Už teraz rastú ceny na Slovensku podľa najnovších údajov o tri percentá, čo je najviac v celej eurozóne. V peňaženkách sa to prejaví tak, že budú naďalej rásť predovšetkým ceny potravín. Spomedzi služieb to bude zdravotníctvo a najmä bývanie. Samozrejme, rastúca inflácia sa nepremietne do miezd, čiže uvidíme tu zásadný nepomer,“ uviedol Daňhel.

Pri pohľade do budúcnosti musíme podľa neho pripustiť, že „dobre sme sa mali a stále sa aj máme“. „No nemôže to pokračovať večne. Určite príde k spomaleniu ekonomického rastu. Tento krok je nevyhnutný. Avšak môžeme sa inšpirovať inde v zahraničí, napríklad v Japonsku, ako sa na tento scenár pripraviť a zvládnuť ho tak, aby sme vo finále zo situácie vyšli ešte oveľa lepšie,“ skonštatoval analytik.

Svetovú ekonomiku čaká podľa neho v budúcom roku niekoľko udalostí, pokračovanie ságy brexit, ale aj ďalší vývoj v obchodnej vojne medzi USA a Čínou.

„Brexit, ktorý dostal po víťazstve Borisa Johnsona ostrejšie kontúry, môže mať dopad na aktivitu exportných podnikov na Slovensku. Môže prísť k znižovaniu pracovných miest v týchto firmách, alebo minimálne k poklesu dopytu po novej pracovnej sile,“ myslí si Daňhel.

V oblasti menovej politiky bude podľa neho musieť nastať zvrat. Európska centrálna banka sa už dostala do bodu, kedy by výrazné obmedzenie alebo úplné zastavenie kvantitatívneho uvoľňovania mohlo mať iný ako zamýšľaný dopad.

„Išlo by o dobrý skutok, ktorý by bol ale potrestaný. To, čo by však mohlo zmeniť status quo, by bolo zvýšenie základných sadzieb pod taktovkou novej šéfky Christine Lagardeovej,“ do­dal.

