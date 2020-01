Štát podporí ubytovne, aby firmy mali pracovnú silu

Štát bude podporovať obstarávanie ubytovacích domov výstavbou alebo kúpou, prípadne prestavbou bytovej či nebytovej budovy. Pôjde o ubytovanie pre pracovníkov, ktorí sa nechcú sťahovať za prácou z miesta svojho bydliska aj s celou rodinou.Umožňuje to novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) s účinnosťou od 1. januára 2020. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pripravilo novelu najmä so zámerom podporiť mobilitu pracovnej sily.

Obstaranie ubytovacích domov ako nová forma podpory má uľahčiť zamestnávateľom s väčším počtom zamestnancov získavať novú pracovnú silu aj z iných regiónov Slovenska alebo zo zahraničia. Ak bude žiadateľ obstarávať ubytovací dom, môže súčasne požiadať ŠFRB o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie ubytovacieho domu. Štát má poskytovaním výhodného úveru zo ŠFRB zároveň podporovať aj obstaranie technickej vybavenosti a pozemku pre ubytovací dom.

Novela zároveň vytvára výhodnejšie podmienky pre získanie úveru zo ŠFRB pre právnické osoby, vrátane zamestnávateľov, na obstaranie štandardných nájomných bytov v súkromnom sektore. Z dôvodu nízkeho podielu nájomných bytov na Slovensku majú nové opatrenia motivovať žiadateľov zo súkromného sektora k obstarávaniu nájomného bývania.

Novela ruší limit nákladov na obstaranie nájomných bytov. Určuje len maximálnu výšku úveru najviac 1 200 eur na štvorcový meter podlahovej plochy bytu. Úver na nájomný byt je možné poskytnúť do 95 percent z jeho obstarávacej ceny, maximálne vo výške 96 tisíc eur, a to s ročnou úrokovou sadzbou 1 % a lehotou splatnosti do 40 rokov.

Zároveň sa zvyšuje priemerná podlahová plocha obstarávaných nájomných bytov zo 60 na 70 štvorcových metrov, pričom priemerná podlahová plocha dokončených bytov v bytových domoch na Slovensku je 65 štvorcových metrov. Žiadateľ bude mať povinnosť prenajať 80 percent z obstarávaných nájomných bytov fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom najviac vo výške päťnásobku životného minima (podľa údajov Štatistického úradu SR túto hranicu spĺňa až 95 percent domácností na Slovensku). Pri 20 percentách obstarávaných bytov nebude povinnosť skúmať príjem nájomcu.

Napríklad, pre domácnosť s dvomi dospelými a dvomi deťmi ide o čistý príjem do 2 676,75 eura v prípade dvoch dospelých s jedným dieťaťom je to v čistom 2 208,70 eura. Príjem domácností sa podľa ministerstva dopravy a výstavby bude skúmať len pri prvom prenájme pre nájomcu, pri opakovanom uzatváraní nájomnej zmluvy sa už príjem neskúma. Novelou podľa rezortu nové požiadavky na štátny rozpočet, keďže ide o finančné prostriedky vyčlenené v rámci existujúceho programu podpory rozvoja bývania. V rozpočte ministerstva dopravy a výstavby je na to vyčlenených ročne 25 miliónov eur.