Poteší rok 2020 vodičov? Majú sľúbených 78 km nových diaľnic

Rok 2020 by mal na slovenské cesty priniesť aspoň čiastočnú úľavu a jemný úsmev na tváre vodičov. Dokončených a sprevádzkovaných by malo byť viac ako 78 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest.

Napriek tomu, že to bude oproti minulému roku posun, to ešte stále nie je ani spolovice to, čo by slovenské cesty potrebovali.

Najväčší podiel na celkovom počte odovzdaných kilometrov má obchvat Bratislavy. Práve ten bude mať po úplnom dokončení 59,1 kilometra. Jeho zhotoviteľ – spoločnosť D4R7 sa chystá už začiatkom roka odovzdať vodičom do užívania prvé dva úseky rýchlostnej cesty R7 v dĺžke 24 kilometrov a tiež úsek D4 medzi križovatkou Ketelec a obcou Rovinka spolu so súvisiacim úsekom R7.

Počas tohto roka však majú byť odovzdané aj zvyšné úseky D4 z Ketelca do Rače. Vrásky na čele však robí stavbárom šiesty most cez Dunaj.

„Most je najkomplikovanejšou časťou projektu. Boli tam omeškania so stavebnými povoleniami. Predpokladáme, že budeme schopní most odovzdať, no počkajme do leta. S postupom prác sme ale spokojní,“ povedal na poslednom kontrolnom dni generálny riaditeľ spoločnosti D4R7 Juan José Bregel.

Celková schéma obchvatu zahŕňa výstavbu 14 križovatiek, 122 mostných konštrukcií vrátane nového mosta nad riekou Dunaj a viaduktu na úrovni bratislavskej rafinérie. Výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 je v súčasnosti najväčším infraštruktúrnym projektom nielen na Slovensku, ale v celej Európe.

VIDEO: Šiesty most robí stavebníkom vrásky na čele. Odovzdajú ho v tomto roku? Pozrite si zábery z posledného kontrolného dňa na stavbe obchvatu Bratislavy, v ktorom sa dozviete termíny odovzdania jednotlivých úsekov.

Druhým najdlhším odovzdaným úsekom bude diaľničný obchvat D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v dĺžke 11 320 metrov spolu s privádzačom v dĺžke 2 590 metrov. Jeho dokončenie sa však pôvodne očakávalo už v prvom polroku 2019. Výstavba úseku sa oficiálne začala v roku 2014. Realizuje ju konzorcium firiem Doprastav, Strabag, Váhostav a Metrostav. Nová diaľnica však obíde Žilinu juhom len čiastočne. Aby sa dalo hovoriť o úplnom novom diaľničnom obchvate Žiliny, dokončený musí byť aj úsek Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové. Vzhľadom na potrebnú výmenu staviteľa má byť táto časť diaľnice dokončená približne o tri roky neskôr, ako sa plánovalo, konkrétne v roku 2023.

Ďalším úsekom, ktorý má byť dokončený v tomto roku, je úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Výstavba sa oficiálne začala v decembri 2016 a jej ukončenie je plánované na december 2020. Obchvat Čadce bude po dostavbe dlhý 5 673 metrov. Výstavbu zabezpečujú stavebné spoločnosti Strabag, Porr a Hochtief. Diaľničiari budujú úsek v plnom profile. Po dostavbe sa z každej strany napojí na dva už existujúce úseky.

Južne od rozostavaného úseku je v prevádzke v polovičnom profile úsek D3 Oščadnica – Čadca, Bukov s jednorúrovým tunelom Horelica. Smerom na sever od rozostavaného úseku pokračuje diaľnica D3 v polovičnom profile až k poľským hraniciam. V križovatke Svrčinovec sa na diaľnicu D3 bude napájať krátka, 1,71-kilometrová rýchlostná cesta R5 k hraniciam s Českou republikou. K úplnému dokončeniu diaľnice D3 však stále chýbajú dva úseky v okolí Kysuckého Nového Mesta.