Pošta dočasne odstaví služby

Na poslednú chvíľu poslať balík alebo list nebude možné počas najbližšieho víkendu ani štátneho sviatku Troch kráľov. Slovenská pošta totiž dočasne odstaví svoje služby kvôli presunu existujúceho dátového centra do nových priestorov

„V tomto období budú všetky informačné systémy Slovenskej pošty vypnuté a nebudú dostupné žiadne poštové služby, BalíkoBOXy, funkcionality mobilnej aplikácie ani internetová stránka Slovenskej pošty,“ povedala hovorkyňa pošty Eva Rovenská. Celoplošne zatvorené budú aj všetky pobočky Slovenskej pošty a v krajnom prípade môžu Slováci využiť len služby súkromných kuriérov.

„Táto údržba informačných systémov je naplánovaná počas víkendu a štátneho sviatku, keď je štandardne viac ako 85 percent pobočiek Slovenskej pošty mimo prevádzky a v súlade s poštovými podmienkami a licenciou Slovenská pošta nedoručuje zásielky,“ dodala Rovenská. Reálne sa počas odstávky mimo prevádzky ocitne 223 pôšt, ktoré cez víkendy fungujú hlavne v obchodných centrách väčších slovenských miest.

Pôvodné dátové centrum bolo vybudované pred dvadsiatimi rokmi. Modernizácia služieb, a teda aj ich procesov, so sebou priniesla potrebu rozsiahlej technickej údržby IT spojenej s vybudovaním efektívnejšieho dátového centra a presunom existujúcich zariadení do nových priestorov a prevádzky.

„Procesy, ktoré eviduje zákazník pred poštovou priehradkou, sú automatizované a prepojené informačnými systémami IT infraštruktúrou cez celé Slovensko,“ uviedla Rovenská. Ide o sieť viac ako 1¤500 pobočiek a niekoľko desiatok ďalších útvarov Slovenskej pošty. „Všetky elektronické služby sú zabezpečované cez informačné systémy, ktoré sa sústreďujú v dátovom centre Slovenskej pošty,“ dodala hovorkyňa.

Modernizáciu priniesla stratégia „Pošta 2020“, ktorú vedenie predstavilo ešte v septembri 2018. Jej cieľom je vybudovať modernú a efektívnu poštu. Stratégia dosiaľ priniesla mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty, viac BalíkoBOXov, platbu kartou v pobočkách pôšt, platbu faktúr cez QR kód či efektívnejšiu prevádzku vďaka väčšiemu počtu pobočiek s vyvolávacím systémom a wifi pripojením zadarmo.

„Slovenská pošta pripravuje pre zákazníkov aj pilotné doručovanie vo večerných hodinách, ďalšie rozšírenie siete a funkcionalít BalíkoBOXov či platbu kartou u kuriérov,“ uzavrela Rovenská. Zvýšený komfort v doručovaní zásielok majú zákazníci pocítiť aj vďaka logistickému centru vo Zvolene s plne automatizovanými triediacimi linkami.