Slovenská ekonomika spomaľuje. Unesie štedrý vládny balíček?

Rastúce ceny, drahé energie a spomaľujúca ekonomika. Zdá sa, že nový rok si vytiahol niekoľko zlých kariet naraz. Ako-tak ich budú kompenzovať opatrenia z takzvaného sociálneho balíčka odchádzajúcej vlády. Otázne je, či to utiahne schválený rozpočet. Ak aj áno, tak len s odretými ušami.

Rastúce ceny, drahé energie a spomaľujúca ekonomika. Zdá sa, že nový rok si vytiahol niekoľko zlých kariet naraz. Ako-tak ich budú kompenzovať opatrenia z takzvaného sociálneho balíčka odchádzajúcej vlády. Otázne je, či to utiahne schválený rozpočet. Ak aj áno, tak len s odretými ušami.

Celý minulý rok sa totiž niesol v štýle Jóbových zvestí o kondícii ekonomiky. Tá mala pôvodne cválať ešte aj tento rok. No všetko je inak. A tak je tu spomalenie, aké nečakali ani tí najväčší pesimisti. Rast slovenskej ekonomiky v treťom kvartáli minulého roka medziročne spomalil na 1,3 percenta, pripomína analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Aký bude podľa vás rok 2020 oproti roku 2019? bude lepší bude horší neočakávam zmenu nechám sa prekvapiť Zobraziť výsledky ankety bude horší 32,2% bude lepší 23,5% neočakávam zmenu 22,5% nechám sa prekvapiť 21,9%

„Ekonomika stúpila na brzdu a zaznamenala najpomalšie medziročné tempo rastu od roku 2013,“ hovorí. Vyhliadky sú viac ako skromné, a to hlavne pri pohľade na nášho najväčšieho ekonomického partnera v únii – Nemecko. To sa vlani len tak-tak vyhlo recesii.

Aspoň čiastočne budú prichádzajúce ekonomické spomalenie tento rok kompenzovať opatrenia vlády. Tá pridala nielen učiteľom a dôchodcom, ale aj rodinám. Od januára totiž stúpne nezdaniteľná časť základu dane z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, teda na 4 414,20 eura. Vlani si bolo možné z daní odrátať len niečo vyše štyritisíc eur. Výška nezdaniteľného minima na manželku či manžela sa však nemení. O niečo si prilepšia aj živnostníci a firmy s obratom do stotisíc eur. Daň z príjmov im klesne na 15 percent.

Hore ide aj rodičovský príspevok. Tí, čo boli nemocensky zabezpečení, dostanú 370 eur mesačne. Ostatní budú poberať 270 eur mesačne – teda o 50 eur viac ako vlani. Rodičovský príspevok sa vypláca spätne. Zvýšený ho tak ľudia dostanú prvýkrát vo februári. Mladomanželia tiež budú môcť tento rok žiadať o ešte výhodnejšie mladomanželské pôžičky.

V poslednej chvíli vstúpila vláda aj do cien plynu. Tie sa mali od januára zvýšiť až o päť percent. Nakoniec, zdá sa, pôjde maximálne o kozmetické úpravy. Ak totiž ceny na úrovni vlaňajška podrží najväčší hráč s plynom na slovenskom trhu, ostatní budú voľky-nevoľky nasledovať. Veď kto by chcel prísť o zákazníka?

Otázne však je, ako dlho štedré opatrenie vydržia. A aj to, ako zamiešajú karty voľby. Vyšším výdavkom totiž ekonomika veľmi nepraje. A rozpočet, ktorý odchádzajúca vláda schválila, je viac ako napätý už teraz. Pribudli doň totiž štedré opatrenia, no vypadli príjmy – ako napríklad tie zo zvýšenia dane z tabaku. Neistý je aj osud bankového odvodu. Ten síce prešiel, no banky už ohlasovali jeho napadnutie. Skončiť tak môže podobne ako vlani odvod reťazcov, ktorý zastavila sťažnosť obchodníkov v Bruseli.

„Európska ekonomika už bez pochýb zaznamenala vrchol aktuálneho ekonomického cyklu a vstúpila do fázy spomaľovania,“ hovorí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Ekonomike neprospieva nielen neistota okolo brexitu, ale aj stále neuzatvorená obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou. Zatlačiť to podľa analytika môže aj na pracovný trh. Situácia z tohto roka, keď mzdy napriek poklesu ekonomického rastu mierili hore, sa už tento rok zopakovať nemusí.