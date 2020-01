Horšie časy prichádzajú, budú výzvou pre Slovensko aj Európu

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť pomalšie ako vlani. Očakáva to Národná banka Slovenska (NBS), Ministerstvo financií (MF) SR, ale aj analytici, ktorí sú presvedčení, že tento rok bude pre Slovensko, ale aj pre Európu výzvou. Okrem spomalenia rastu hospodárstva budú štáty čeliť viacerým rizikám.

Výhľad rastu slovenskej ekonomiky mierne zhoršila už v decembri NBS, ale aj Ministerstvo financií v schválenom rozpočte verejnej správy. Podľa rezortu financií by mal rast HDP dosiahnuť v tomto roku 2,3 %, NBS ho odhaduje na úrovni 2,2 %.

Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej dosiahol rast slovenskej ekonomiky vrchol v roku 2018 a odvtedy jeho tempo poľavuje.

„Za rok 2019 očakávame priemer rastu HDP na úrovni 2,3 %. Následne by rast mohol byť o niečo slabší v roku 2020, na úrovni dvoch percent, keďže potrvá, kým sa slabosť priemyslu a zahraničného obchodu vyrieši,“ priblížila Muchová.

Domáci dopyt však podľa nej ostáva v slušnej kondícii, ale oblaky nad externým prostredím sa nerozplynuli. „Naďalej je tu pomalý rast Nemecka, eurozóny a Číny, či spory v zahraničnom obchode, ako aj postupné štrukturálne zmeny v automobilovom sektore,“ doplnila Muchová.

Rok 2020 tak bude pre Slovensko, ale aj pre Európu výzvou. „Ekonomický rast bude spomaľovať a inflácia bude ďalej rásť. Už teraz rastú ceny na Slovensku podľa najnovších údajov o tri percentá, čo je najviac v celej eurozóne. V peňaženkách sa to prejaví tak, že budú naďalej rásť predovšetkým ceny potravín. Spomedzi služieb to bude zdravotníctvo a najmä bývanie. Samozrejme rastúca inflácia sa nepremietne do miezd, čiže uvidíme tu zásadný nepomer,“ očakáva analytik Saxo Bank Tomáš Daňhel.

Z hľadiska svetovej ekonomiky čakajú štáty v tomto roku niekoľko udalostí. „Pôjde o pokračovanie ságy brexit a ďalší vývoj v obchodnej vojne medzi USA a Čínou. Brexit, ktorý dostal po víťazstve Borisa Johnsona ostrejšie kontúry, môže mať vplyv na aktivitu exportných podnikov na Slovensku. Môže dôjsť k znižovaniu pracovných miest v týchto firmách, alebo minimálne k poklesu dopytu po novej pracovnej sile,“ predpokladá Daňhel.

Analytici Slovenskej sporiteľne podotkli, že zamestnanosť na Slovensku spomaľuje svoje medziročné tempo rastu a v roku 2020 by mohla byť blízko stagnácie. „Za rok 2019 očakávame pokles miery nezamestnanosti na 5,8 % a v roku 2020 by mohla jemne vzrásť na 5,9 %. Vzhľadom na silný druhý a tretí kvartál sme zvýšili odhad rastu nominálnych miezd na 7,6 % pre rok 2019 a v roku 2020 by rast miezd mohol pokračovať miernejším tempom 4,5 %,“ vyčíslila Muchová.

V oblasti menovej politiky bude musieť podľa analytikov prísť k zvratu. „Európska centrálna banka sa už dostala do bodu, keď by výrazné obmedzenie alebo úplné zastavenie kvantitatívneho uvoľňovania mohlo mať úplne iný ako zamýšľaný dosah. Išlo by o dobrý skutok, ktorý by bol ale potrestaný. To, čo by však mohlo zmeniť status quo, by bolo zvýšenie základných sadzieb pod taktovkou novej šéfky Christine Lagardovej,“ myslí si Daňhel.

Pri pohľade do budúcnosti ekonómovia tvrdia, že sa štáty majú stále dobre. „No nemôže to pokračovať večne. Určite príde k spomaleniu ekonomického rastu. Tento krok je nevyhnutný. Avšak môžu sa inšpirovať inde v zahraničí, napríklad v Japonsku, ako sa na tento scenár pripraviť a zvládnuť ho tak, aby vo finále zo situácie vyšli ešte oveľa lepšie,“ dodal Daňhel.