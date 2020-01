Ceny bytov sú na maximách, brzdy od NBS nestačia

A to aj napriek tomu, že v platnosti boli už kompletné opatrenia NBS. Vyplýva to z analýzy vývoja cien na slovenskom realitnom trhu vo štvrtom kvartáli 2019 a za celý rok od Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS). Vývoj cien nehnuteľností na meter štvorcový v krajských mestách Slovenska sa počas celého roka 2019 udržal v raste. Najvyššia priemerná cena na bola zaznamenaná v bratislavskom Starom Meste, kde dosiahla úroveň 3 427 eur, a to už v 3. kvartáli 2019.

Ceny dvojizbových bytov za meter štvorcový zaznamenali v druhom polroku 2019 opäť vyšší medzikvartálny nárast ako v predošlom období. Celoslovenská priemerná úroveň krajských miest dosiahla 2,66-percentný nárast v porovnaní s tretím kvartálom roka 2019, kedy bola úroveň na 2,31 %, čo je zvýšenie tempa rastu cien ku koncu roka o 0,35 bodu. Naopak ceny trojizbových bytov spomalili tempo rastu na úroveň 1,36 %, čo je veľká zmena oproti predošlým kvartálom. Predošlé medzikvartálne nárasty boli nad úrovňou 3 %, takže prepad rastu na polovicu je významný. Či sa týmto naznačuje nové smerovanie trhu, alebo ide len o korekciu z pohľadu štatistík, ukáže podľa NARKS až výsledok nasledujúceho kvartálu.

Tempo rastu cien dvojizbových bytov z celoslovenského pohľadu sa oproti predchádzajúcemu roku mierne spomalilo. Na konci roka 2019 boli ceny o 7,25 % vyššie, ale pred rokom bol medziročný nárast na úrovni 12,11 %. V prípade trojizbových bytov, ktoré celý rok zaznamenávali mierne vyššie kvartálne nárasty ako dvojizbové byty, je aj koncoročný rozdiel výraznejší a dostal sa nad hranicu 10 %. Výsledkom je teda vyššie tempo rastu v roku 2019 ako v roku 2018 pre trojizbové byty, pretože prekonali 7,07-percentný rast z roku 2018.

Pre trh v krajských mestách bola vlani typickým znakom malá ponuka, či už v segmente novostavieb alebo starších bytov. Ako uviedla asociácia, zdá sa, že nové maximálne ceny nie sú dostatočným motívom na spustenie výpredaja bytov, ktoré by tak rozšírili ponuku. Výzvou pre ďalšie obdobie bude podľa NARKS priniesť možnosť dôstojného a moderného bývania aj pre mladých, začínajúce rodiny alebo nižšie príjmové skupiny, a to hlavne v podobe reálnej alternatívy nájomného bývania a nástrojov dlhodobého sporenia na nové bývanie. Ak teda štát nechce dopustiť prílišné zadlžovanie, mal by podporiť šetrenie.

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska vznikla v roku 1998 zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, ktoré na trhu pôsobili už od roku 1992. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie záujmov, vzájomná spolupráca vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami.