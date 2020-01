Minister oželel dane, dopravcom to nestačí

Autodopravcovia sa totiž medzi sebou nevedia dohodnúť. Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky (ČESMAD) sa s ministerstvom financií predbežne dohodlo na poklese daní. UNAS trvá na svojich podmienkach a blokovať cesty chce dovtedy, kým vláda neustúpi a svoj štrajk stupňuje.

Na štvrtkových rokovaniach prišlo ministerstvo financií s návrhom na 12,5-percentný pokles daní z motorových vozidiel na kamiónovú dopravu. Zatiaľ čo ČESMAD, ktorý sa pôvodne od štrajku dištancoval, s návrhom súhlasí, zástupcovia UNAS-u ďalej žiadajú 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta.

"Zástupcovia UNAS neboli ochotní s rezortom financií v stredu rokovať o žiadnych iných možnostiach a z rokovania predčasne odišli. Ministerstvo financií pokračovalo v rokovaniach so zástupcami ČESMAD Slovakia. Vnímame sektor autodopravy ako celok, a preto prichádzame s ponukou, o ktorej sme diskutovali už v minulosti,“ uviedol rezort ministra Ladislava Kamenického (Smer) v tlačovej správe.

Blokády v piatok V Bratislave približne o 10.00 hod zo strany organizátorov dôjde na Rožňavskej ulici k úplnému zablokovaniu cestnej komunikácie v smere do mesta. Tento úsek bude prejazdný len pre MHD a záchranné zložky. Úsek Rožnavská ulica smer z mesta bude prejazdný pre individuálnu dopravu len v jednom jazdnom pruhu. Blokáda by mala pokračovať aj v sobotu, informovala polícia. Od 8:00 do 20:00 budú blokované prejazdy v mestách a hraničné priechody: Trstená, Košice, Šahy, Medveďov, Komárno, Ružomberok, Žilina, Považská Bystrica, Slovenské Ďarmoty.

Ministerstvo hovorí o vydieraní

Ministerstvo zároveň dodalo, že sa združením UNAS nedá vydierať. "Pýtame sa, kde boli v lete minulého roka, keď sa zostavoval rozpočet. Ich požiadavka na 50-percentné zníženie dane z motorových vozidiel je pre ministerstvo neakceptovateľná a pár týždňov pred voľbami ju vnímame ako čisté politikárčenie. Svedčí o tom aj snaha viacerých opozičných politikov zviditeľniť sa v predvolebnej kampani svojou prítomnosťou na štrajku,“ dodalo ministerstvo. Rezort financií zároveň upozornil na to, že štát nemôže fungovať tak, že ktokoľvek sa postaví na ulicu, bude štrajkovať a povie, že chce polovičné dane, a pokiaľ sa to nesplní, bude znepríjemňovať život ostatným.

O tom, že štrajk zaváňa politikou, sa zmienil aj predseda vlády Peter Pellegrini v relácii TV Pravda Ide o pravdu. „Ak chce niekto debatovať o výške daní z motorových vozidiel, tak by mal o nich diskutovať a možno prejavovať nespokojnosť s ich výškou ešte predtým, ako sa definitívne stanovia,“ povedal Pellegrini.

UNAS vo štvrtok pokračovala v treťom dni štrajku na rôznych miestach Slovenska. „Uspokojivé výsledky nepriniesli ani rokovania s ministrami dopravy a financií. Preto autodopravcovia každú chvíľu stupňujú rozsah štrajku. Aktuálne sú blokované hraničné priechody na hranici s Poľskom v Chyžnom a na hranici s Maďarskom v Komárne,“ informovala vo štvrtok UNAS.

Dopravcovia: Hnev sa šíri Slovenskom!

V doobedných hodinách bola úplne zablokovaná Rožňavská ulica v Bratislave. Neskôr premávku znova obnovili v jednom jazdnom pruhu v smere do mesta pre všetku dopravu a v smere von z mesta bola doprava bez obmedzení. Zablokované však boli viaceré cesty.

Okrem Rožňavskej ulice, Košíc a Oravy sa k štrajku pridal aj Ružomberok. Mesto ešte v stredu v podvečerných hodinách zverejnilo na sociálnej sieti alternatívne trasy, keďže sa štrajkovalo na hlavnej ceste pri celulózovo-papierenskom podniku. Blokované boli aj Košice, a to v úseku od Rožňavy až po košickú mestskú časť Šaca v oboch smeroch. Hraničné priechody v Komárne a v Šahách boli podľa polície aj napriek avizovanej blokáde autodopravcov počas včerajšieho dňa prejazdné. "Boli prijaté potrebné opatrenia a situáciu na oboch priechodoch monitorujeme“, informovala polícia na sociálnej sieti.

Zástupcovia UNAS-u však opakujú, že nechcú ľuďom znepríjemňovať život, no musia už upozorniť na to, čo sa na cestách deje. Podľa ich slov sa snažili situáciu najprv riešiť pokojne, no keďže na ich písomné výzvy nikto nereagoval, museli spustiť výstražný štrajk. Po čiastočnej blokácii ulíc v Bratislave, Košiciach aj v Ružomberku pripravujú autodopravcovia aj blokovanie hraničného priechodu v Kútoch na česko-slovenskej hranici.

„Zo spomienkovej protestnej jazdy sa stáva šíriaci sa oheň. Len múdre konanie predstaviteľov vlády môže zastaviť eskaláciu napätia, ktorá sa mení na hnev a šíri sa po celom Slovensku,“ upozornil UNAS. Autodopravcovia tvrdia, že dosť bolo rozkrádania peňazí zo spotrebnej dane a z cestnej dane a ich zneužívania pri platení mýta.