Odklad kysuckej diaľnice, nekonečné kolóny budú pokračovať

Na dokončenie diaľnice D3 chýbajú úseky D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica s celkovou dĺžkou 21,99 kilometra.

Diaľničiari sľubovali, že začnú hľadať zhotoviteľa na úsek D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač. Momentálne však prebieha len preberacie konanie pre projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie. „Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby plánujeme vyhlásiť v lete 2020,“ uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová. Príprava a dostavba diaľnic D1 a D3 patria k deklarovaným prioritám vlády.

Podľa odborníka však chýbajú konkrétne skutky. Projektová dokumentácia na kysuckej diaľnici bola aktualizovaná v rokoch 2015 a 2016. V nej boli podľa Pavla Kováčika, prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, riešené kritické miesta.

„Takisto bolo prijaté rozhodnutie o zmene technického riešenia pri Kysuckom Novom Meste, namiesto tunelového podjazdu bola navrhnutá nová estakáda. Začiatkom roka 2016 bol dohodnutý harmonogram tak, aby bola v roku 2019 odštartovaná výstavba. Do dnešného dňa však nemáme ani stavebné povolenie. NDS nepristupovala celkom aktívne k riešeniu ďalších nadväzujúcich technických úloh tak, aby bola možná výstavba úseku odštartovaná čo najskôr,“ uviedol Kováčik pre Pravdu.

Podľa neho je za tým politika. „Na Slovensku máme štvorročné volebné obdobie a príprava jedného úseku diaľnice trvá od 6 do 13 rokov. To je omnoho dlhšie ako trvanie jednej vlády. A tak ako sa vlády striedajú, menia sa aj priority, ktoré má každý minister iné,“ povedal. „Možno by sme na Slovensku mohli podobne ako v Nemecku uzákoniť základné infraštruktúrne projekty formou zákona, aby boli nemenné s výmenou vlád,“ dodal Kováčik.

Diaľničiari teda momentálne nemajú vydané stavebné povolenie, pretože ešte nie je prevzatá dokumentácia pre stavebné povolenie. Práve tá je jedným z podkladov na vydanie stavebného povolenia.

„Bez právoplatného stavebného povolenia nie je možné začať výstavbu,“ doplnila Michalová. Zároveň dodala, že harmonogram z roku 2016 sa ukázal ako nereálny a nezohľadňoval aktuálne legislatívne požiadavky ani možnosti disponibilných finančných zdrojov. „Bez aktualizácie predovšetkým environmentálnej dokumentácie by sa stavba nemohla financovať z eurofondov a ohrozené by mohlo byť aj čerpanie eurofondov na iných stavbách,“ dodala Michalová.

VIDEO: Pozrite si novembrové zábery z výstavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, ktorá prepojí Slovensko s Českom a Poľskom.

Doprava je preexponovaná

Na dokončenie kysuckej diaľnice D3 teda chýbajú dva úseky. Po ich dostavbe bude tranzitná doprava môcť v smere sever-juh obísť Kysucké Nové Mesto. V súčasnosti celý objem dopravy prechádza po ceste prvej triedy I/11.

„Najexponovanejšie miesta z pohľadu dopravy na ceste I/11 na Kysuciach sú v súčasnosti križovatka v Kysuckom Novom Meste a Čadci,“ dodala Michalová. Privádzač bol v rámci úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto pôvodne súčasťou úseku. NDS však túto stavbu od úseku oddelilo, s cieľom urýchliť prípravu a výstavbu na D3. Napriek tomu diaľnica nie je pripravená a diaľničiari začali v roku 2018 len s tendrom na projektové práce.

V septembri roku 2018 bola vyhlásená súťaž na projektovú prípravu úseku D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica. Dlhším z chýbajúci úsekov je D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto s dĺžkou 11,2 kilometra. Diaľnica bude pokračovať od križovatky Žilina, Brodno smerom na sever. Úsek sa bude križovať so železničnou traťou Žilina – Čadca a riekou Kysuca. Pôvodne mala trasa viesť cez hĺbený tunel Kysuca s dĺžkou necelých 600 metrov. Tunel z projektu vypadol a je nahradený estakádou. Úsek sa bude končiť južne od obce Kysucký Lieskovec. Úsek D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica je s dĺžkou 10,79 kilometra kratším z chýbajúcich úsekov. Diaľnica povedie súbežne s cestou prvej triedy I/11 cez katastre Kysuckého Lieskovca, Dunajova a Krásna nad Kysucou. Súčasťou úseku sú obojstranné odpočívadlá. Úsek sa napojí na už existujúcu štvorkilometrovú diaľnicu D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, ktorá je však v súčasnosti len v polovičnom profile.

D3 je vraj prioritou

Príprava a dostavba diaľnice D3 je prioritou aj z pohľadu Európskej komisie, keďže ide o súčasť transeurópskej dopravnej siete. Príprava a výstavba D3 patrí aj k prioritám NDS. Prípravu na týchto úsekoch akceleruje v maximálnej možnej miere a jej priebeh je taký, aby tieto projekty spĺňali podmienky na financovanie z nového operačného obdobia 2021 – 2027, respektíve zo zdrojov Európskej investičnej banky.

„V roku 2019 uzavrel minister dopravy s ministrom financií memorandum o financovaní projektov diaľnic a rýchlostných ciest a jeho súčasťou sú aj všetky úseky diaľnice D3, ktoré sú v príprave a predpokladá sa ich spolufinancovanie z budúceho operačného programu,“ uviedla koncom októbra minulého roka Michalová. Za diaľnicu D3 prišli koncom vlaňajšieho októbra do Bratislavy lobovať aj aktivisti z Kysúc a Oravy s papierovými kamiónmi. „Žiadame, aby diaľnica na severe Slovenska bola vyhlásená za medzinárodný problém a medzinárodnú diaľnicu. Je to výrazný posun v našich rokovaniach, pretože problém nespôsobuje domáci ruch, ale medzinárodný tranzit, ktorý zahlcuje Kysuce,“ informoval vtedy primátor Čadce Milan Gura. Do hlavného mesta prišli s petičným výborom aj desiatky obyvateľov regiónu, aby podporili výbor prítomnosťou a symbolickým protestom, keď v rukách ako transparenty mali papierové kamióny.

Obchvat Čadce sa stavia

Vo výstavbe je aktuálne na D3 úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec, ktorý bude motoristom slúžiť od decembra 2020. Diaľničné úseky D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač, D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica sú podľa diaľničiarov v rôznych stupňoch prípravy. Predpoklad začiatku výstavby týchto úsekov je postupne v rokoch 2020 – 2022 v závislosti od ukončenia prípravy a zabezpečenia finančného krytia. Ako prvý pôjde do súťaže úsek D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač. Koniec výstavby týchto úsekov sa predpokladá v rokoch 2024 až 2026.

Ministerstvo dopravy a výstavby vlani na jeseň uviedlo, že aktívne pracuje na príprave a výstavbe chýbajúcich úsekov na diaľnici D3 cez Kysuce smerom na Poľsko, ktorá rovnako ako D1 patrí medzi priority rezortu v oblasti diaľnic a rýchlostných ciest ako dôležitá severojužná dopravná tepna.

„Termíny realizácie jednotlivých úsekov D3 budú stanovené na základe postupu prípravy projektovej dokumentácie, majetkovoprávneho usporiadania a vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení, potvrdení ekonomickej efektívnosti investície a tiež po zohľadnení možností zabezpečenia finančných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu,“ uviedla hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.