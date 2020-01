Aj ČESMAD je už radikálnejší, vstúpil do výstražného štrajku

VIDEO: K blokádam kamionistov sa vyjadril aj premiér Peter Pellegrini. Pozrite si, aký odkaz má pre dopravcov.

Zástupcovia združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia po spoločnom rokovaní s ďalšími dopravcami a zástupcami Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) v Banskej Bystrici sa zhodli na kompromise, ktorý však neuzatvárajú definitívne.

Ako na brífingu uviedol prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič, zo svojich požiadaviek neustupujú a zároveň jednoznačne podporujú štrajkujúcich, lebo bojujú aj za ich podmienky. Cestní dopravcovia v sobotu vstupujú do výstražného štrajku.

ČESMAD Slovakia podporuje kolegov z UNAS v požiadavke znížiť o 50 % daň z motorových vozidiel. „Tých 50 % je rozdiel medzi 37,5 percentami, ktoré požadujeme my, ale podporujeme kolegov, lebo je to logická požiadavka, aby sme sa takto plus-mínus zrovnali s okolitými krajinami, čo sa týka výšky sadzieb dane z motorových vozidiel,“ povedal prezident s tým, že ďalšou požiadavkou je odstránenie anomálie v podobe zdaňovania vreckového a treťou sú zľavy na mýto už od prvého kilometra. „Nie ako to je v kategórii nad 12 ton, čo je od 10-tisíc kilometrov, lebo to poškodzuje najmä slovenských dopravcov, ktorí jazdia pomerne málo po Slovensku,“ objasnil Jančovič.

Tieto tri požiadavky chce ČESMAD Slovakia naďalej koordinovať s kolegami z UNAS a ak to takto zostane, mohli by sa dopravcovia stiahnuť z ulíc.

Má štát znížiť dane dopravcom? áno nie neviem Zobraziť výsledky ankety áno 50,7% nie 43,5% neviem 5,8%

Vyhlásili výstražný štrajk

„My v každom prípade dnešným dňom vstupujeme do výstražného štrajku a očakávame, že v najbližších dňoch budú prebiehať rokovania hlavne s ministerstvom financií a v druhom prípade s ministerstvom dopravy, kde už v pondelok máme termín. Ak by to takto bolo a podarilo sa v týchto intenciách dohodnúť sa súčasnou vládou, respektíve s poslancami v parlamente 21. januára, tak to môžem označiť za istý kompromis vo vzťahu k cestným dopravcom. A je to malý posun v zlepšení podmienok slovenských dopravcov,“ objasnil postup prezident s tým, že v opačnom prípade, ak sa ich kroky zladia a nebudú im tieto podmienky splnené, „tak predpokladáme koordinovanú akciu spolu s UNAS-om od 22. januára“.

„Sme za to, aby kolegovia odišli z ciest, lebo je to psychický nápor a vyčerpanie, ale nie aby odišli len tak. Ak majú odísť, nech odídu s našimi spoločnými požiadavkami," uviedol Jančovič s tým, že verí, že sa spolu zladia. „Ak by na naše požiadavky reagovala aj vláda, tak by sme ich požiadali, aby sa stiahli a aby sme prešli za rokovací stôl, lebo zákony sa píšu perom a mohli by sme sa do rokovania NR SR viac venovať tej legislatíve a podmienkam dopravcov za stolom,“ uzavrel prezident ČESMAD Slovakia.

Pellegrini: Rokujte

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) žiada protestujúcich autodopravcov, aby nechali kamióny na parkoviskách a sadli si za rokovací stôl.

„Nech rokujú týždeň, dva, tri aj mesiac do úmoru, kým dohodnú nejaký kompromis, ale nech prestanú blokovať cesty, ohrozovať životy občanov a ekonomiku. Nech sa naozaj vrátia k forme štrajku, ktorý je prijateľný a garantovaný v ústave,“ povedal predseda vlády v rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Rokovať so zástupcami Únie autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorá organizuje celoštátny štrajk od 7. januára, nateraz premiér osobne nechce.

„Majú k dispozícii ministra dopravy, ministra financií. To sú kompetentné osoby, ktoré s nimi môžu rokovať. Momentálne nevidím dôvod na to, aby som sa s nimi stretol, pretože v tomto prípade im nemám ako pomôcť. Musia mi najprv oznámiť cez ministra financií, ako sa nakoniec dohodnú,“ uviedol Pellegrini. Autodopravcov opäť vyzval, aby nepokračovali v týchto aktivitách, pretože budú musieť niesť aj zodpovednosť za následky v prípade, že spôsobia nejaké škody.

Každý má podľa predsedu vlády právo vyjadriť svoj názor aj štrajkovať, len by si mal vybrať vhodnú formu. „Nebudem mať nič proti tomu, ak aj pred úradom vlády na Námestí Slobody štrajkujúci budú vyjadrovať svoj postoj aj mesiac. Nikto im nezabráni. Ale chcem ich vyzvať, aby prestali blokovať cesty, hraničné priechody, dovoz tovarov do slovenských firiem, pretože tie začínajú pociťovať už problém s dodávkou tovaru,“ poznamenal Pellegrini. Zároveň autodopravcov upozornil, že blokáciou ciest môžu vážne ohrozovať aj životy ľudí. Podľa premiéra sa na niektoré územia krajiny nemusí dostať včas sanitka, alebo hasiči a môže prísť aj k strate života len kvôli tomu, že „títo ľudia si vymysleli, že zneužijú svoje veľké nákladné vozidlá na to, aby blokovali cesty“.

Štát ponúkol menšie zníženie daní

Ministerstvo financií na základe rokovania s ČESMAD-om ponúklo autodopravcom zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 % a zároveň sa zaviazalo k riešeniu zdaňovania vreckového pri pracovných cestách vodičov. Tieto legislatívne návrhy predloží na schôdzu Národnej rady SR zvolanú na 21. januára. Požadované pozastavenie výberu mýta podľa ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd) nepripadá do úvahy, lebo by mýtny systém padol.

UNAS od utorka 7. januára pokračuje v celoštátnej protestnej akcii proti podmienkam podnikania v cestnej doprave, vrátane blokovania ciest a hraničných priechodov. Neuspel totiž s ani jednou zo svojich dvoch hlavných požiadaviek – zníženie dane z motorových vozidiel o 50 % a pozastavenie výberu mýta do vyriešenia záverov správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o prevádzke elektronického mýtneho systému.